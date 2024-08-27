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愷愷案兒盟社工遭起訴 社工師公會：沉重指控

2024/8/27 15:38（8/27 16:11 更新）
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兒盟陳姓社工（前左）27日遭北檢以過失致死等罪起訴。（中央社檔案照片）
兒盟陳姓社工（前左）27日遭北檢以過失致死等罪起訴。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、吳欣紜台北27日電）「愷愷案」兒福聯盟陳姓社工，涉3度竄改訪視紀錄，北檢以過失致死等罪起訴。社工師公會與相關工會說，檢察官的起訴是沉重指控，恐讓社工難以承擔，盼還原當時情況。

台北地檢署起訴指出，陳姓社工於3次訪視男童後，明知異常，卻未如實寫訪視紀錄，並於案發後與兒盟討論、刪除及竄改紀錄，認為陳女藏匿證據且干擾辦案，犯後態度惡劣、無悔意。

「對我們來說，當然很震驚」，中華民國社工師公會全聯會理事長吳玉琴表示，如實記載是最基本的社工倫理跟要求，檢察官的起訴很沉重，涉及刑事案件確實應該嚴肅看待，這也是再次提醒社工界正視看待個案記錄詳實重要性。

「所謂的過失致死有點過重」，吳玉琴說，擔心恐怕讓社工難以承擔，虐待兒童致死的是保母，不是社工，突然聽到檢察官如此起訴，對社工壓力非常大，是非常沉重的指控，盼審理過程，兒福聯盟可提供相關協助，由專業律師協助跟陪伴，讓社工可還原當時情況。

吳玉琴說，這個案子給社工重要提醒、是很大警惕，未來社工培訓過程可能需要更多對於案家、服務對象的敏感度，避免被保母言語蒙蔽，訪視一定與孩子聊天、跟服務對象談天，應該落實每個環節，該按部就班的事情就應該要按部就班。

「現在是起訴，還沒有判決」，高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南說，希望法官在後續審判可以更瞭解實務狀況，避免打擊第一線社工士氣，如果持續捕風捉影描繪這件事情，對整體社工界發展傷害很大，希望呼籲社會大眾冷靜看待。

兒福聯盟表示，今天下午不會開記者會，相關說明會等社工委任律師收到起訴書了解內容後再回應。（編輯：李淑華）1130827

#台北地檢署
#兒盟
#北檢
#吳玉琴
#兒福聯盟
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兒盟社工涉3度竄改訪視紀錄 檢：態度惡劣無悔意
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