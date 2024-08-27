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社工涉竄改紀錄 兒盟：絕不會指示任何非法行為

2024/8/27 18:44（8/27 19:17 更新）
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圖為兒福聯盟記者會背板。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北27日電）劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童案，北檢認定兒盟社工竄改訪視紀錄，並依過失致死等罪嫌起訴，兒盟今天說，兒盟不曾也絕不會指示社工進行任何非法行為，更沒有任何包庇情事。

劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童，遭起訴凌虐兒童妨害身心發展致死等罪，北檢也認定兒福聯盟陳姓社工偽造訪視紀錄，今天依偽造文書、過失致死等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

北檢提到，檢察官過濾扣案手機後，查明陳女在案發後未能提交完整訪視紀錄，並在兒福聯盟內部以男童姓名成立的SKYPE「小天使群組」內商討應對事宜，同時另成立「1224意外處理群組」，以雲端於群組內共同整理案發大事記，並於12月31日至今年4月18日期間內，3次刪除、增補及修改訪視紀錄。

此外，當時檢警搜索兒福聯盟時，兒福聯盟要求陳女表達「現在壓力大」、「一慌亂就會失言」、「不要老實回應」，導致陳女藏匿證據，干擾辦案。

對此，兒盟今天發布聲明指出，對於起訴社工，兒盟認為有細節仍待釐清，尤其需要理解社會工作者在服務時可能面臨的實際困難，可能無法僅依書面規章進行判斷，更何況援引不完整或錯誤規定作為依據，這將誤導媒體及社會大眾對於案件真實情況及社工工作的理解。

對於北檢指涉兒盟同仁以「內部群組」討論案件資料一事，兒盟表示，實際應為檢討小組釐清案件時所建立的緊急應變措施，目的是釐清案件、持續提供家屬及各網絡單位必要資訊。

兒盟強調，兒盟不曾也絕不會指示社工進行任何非法行為，更沒有任何包庇情事。

兒盟表示，社會安全並不僅是單靠社工的努力，仍需各界通力合作，彼此扶持，方能構築成一個更完善綿密的社會安全網，兒童福利聯盟身處社安網其中一環，願和所有助人工作者一起進步，為健全更完善的兒童福利制度持續努力。 （編輯：李亨山）1130827

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