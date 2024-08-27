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兒盟社工涉竄改紀錄遭起訴 委任律師：遺憾不解

2024/8/27 19:15（8/27 19:28 更新）
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（中央社記者吳欣紜台北27日電）北檢認定兒盟社工竄改訪視紀錄，今天依過失致死等罪起訴，委任律師今天發聲明，保母蓄意欺瞞使社工等人遭矇騙，卻要社工一人扛起過失致死刑責，對起訴結果深表遺憾與不解。

劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童，遭起訴凌虐兒童妨害身心發展致死等罪，北檢也認定兒福聯盟陳姓社工偽造訪視紀錄，今天依偽造文書、過失致死等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

對此，陳姓社工的委任律師蔡宜臻今天發表聲明指出，此案從檢警偵辦之初，相關偵查過程資訊即不斷外洩，輿論風向均誤導社工未實際訪視，一再形塑社工包庇保母罪犯形象，完全違反偵查不公開。

聲明也提到，社工3月12日一接到電話通知即前往機構配合調查，全程精神狀況穩定、無任何傷人自傷舉措，當天卻被以「無正當理由不到場」為由拘提並上銬，再刻意讓媒體拍攝，此等違法執法手段，使社工在接受偵訊前，某程度已被宣告社會性死亡。

聲明也強調，關於案發以來媒體報導指稱社工未實際訪視而偽造工作記錄、收受回扣、包庇保母等都屬不實報導，針對究竟有無訪視一事，檢方經查證社工提出訪視照片、影片、對話紀錄、醫療單據等即未再提出質疑。

另外，檢方經調閱相關金流及對話紀錄後，也釐清社工確無收受回扣、與保母具私人情誼等情事，但此等錯誤報導，使案件雖在偵查中，輿論卻已未審先判。

聲明表示，檢方起訴理由大致包含社工雖皆有親自到場訪視，但未能發覺劉保母所羅織的謊言、未能辨識傷勢像受虐所致，進而為兒虐通報，社工未能因應受傷情況，增加訪視頻率或進行不定期訪視，以發覺虐待情事，故認社工涉犯過失致死罪。

以及社工工作紀錄內容，因與他人記憶有具，且社工無法提出錄音或相關證據，證明其紀錄為真，而遭檢方認定涉嫌業務登載不實。

聲明指出，然而檢方所援引社政機關兒童及少年保護案件通報處理、調查及處遇服務作業程序應是針對「通報後之保護個案」；衛生福利部居家托育服務中心訪視輔導工作指引，規範對象應是「居家服務中心之社工」，上開規定於本案是否有所適用，誠有疑義。

聲明表示，身處社會安全網第一線的社工，並無知情不報、見死不救、蓄意包庇情形，對於案發當時劉保母危險舉動亦無預見可能性，卻以「你應該識破謊言，察覺真相」「你應該採取更好的訪視措施」等將注意義務處於還能更好的假設，對社工起訴，使刑法「過失責任」變為「結果論」。

聲明指出，劉保母的蓄意欺瞞使本案社工及社會局訪視人員、牙醫均遭蒙騙，卻要本案社工一人扛起過失致死等刑責，對於這樣起訴的結果深表遺憾與不解。

聲明也提到，社工將在後續司法審理中，持續配合調查，針對起訴書就事實及規範有所誤解之處，將逐一還原釐清，證明清白。（編輯：吳協昌）1130827

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社工涉竄改紀錄 兒盟：絕不會指示任何非法行為
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