兒盟社工涉3度竄改訪視紀錄 檢：態度惡劣無悔意

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（中央社記者謝幸恩台北27日電）北檢認定，兒福聯盟陳姓社工於3次訪視男童後，明知異常，卻未如實寫訪視紀錄，並於案發後與兒盟討論、刪除及竄改紀錄，認為陳女藏匿證據且干擾辦案，犯後態度惡劣、無悔意。

台北地檢署起訴指出，陳女涉犯過失致死及3次行使業務登載不實文書等罪，建請法院分論併罰，並從重量刑。

檢察官指出，陳女也違反兒童及少年福利與權益保障法、社政機關兒童及少年保護案件通報處理、調查及處遇服務作業程序等相關規定；社工人員於執行業務時知悉兒少未受適當養育或照顧，最遲不得超過24小時向主管機關通報。

檢察官另表示，陳女同時違反兒福聯盟手冊、衛生福利部居家托育服務中心訪視輔導工作指引等相關規定；未滿6歲個案開案服務前6個月，每個月應訪視兒童或家庭至少2次，且不能事先通報托育人員等。

根據起訴內容，陳女曾多次事先與劉姓保母約定訪視日期，但劉姓保母以停電、其他托育孩童身體不佳為由，藉故更改或推遲訪視日期。

陳女於9月25日、10月23日訪視時，發現男童額頭、右小腿瘀青及禿髮等異常情形，卻未切實追蹤、評估劉姓保母紀錄的男童托育資料等，僅片面聽信劉姓保母的說詞，未警覺男童是否遭受虐待，而未及時通報、未增加訪視頻率。

隔天，陳女把訪視照片傳給男童外婆，卻為男童身體傷勢、暴瘦及情緒不佳等異常情形替劉姓保母找藉口，表示劉姓保母用愛的方式照顧男童，因為男童跑步自撞受傷，天氣變化導致食慾不佳，而且想睡覺才會看起來表情無辜。

陳女於11月19日得知男童一個晚上掉落3顆牙後，隔天進行第3次訪視，發現男童與先前早已判若兩人的異常情形，卻仍聽信劉姓保母的片面之詞，並將大量掉牙的不合理狀況歸咎於男童的磨牙習慣，再度未及時通報、增加訪視頻率。

此外，陳女拖了20天才把最後一次的訪視照片傳給男童外婆，並再度為劉姓保母找藉口開脫，表示男童看起來表情凝重，是因為感到陌生、害羞，且磨牙太用力才會大量掉牙。

檢察官追查出，陳女於12月24日深夜男童在醫院急救時，仍向醫護人員謊稱男童的主要照顧者為外婆，並對男童外婆隱瞞實情，聲稱護理師告知的男童死因可能為溢奶所致。

檢察官過濾扣案手機後，查明陳女在案發後未能提交完整訪視紀錄，並在兒福聯盟內部以男童姓名成立的SKYPE「小天使群組」內商討應對事宜，同時另成立「1224意外處理群組」，以雲端於群組內共同整理案發大事記，並於12月31日至今年4月18日期間內，3次刪除、增補及修改訪視紀錄。

檢察官審酌，陳女身為中華民國兒童福利聯盟文教基金會社工，是被害男童唯一也是最重要的陪伴者及求助窗口，應更加注意檢視男童於托育期間的異常情形，卻怠於為之。

此外，當時檢警搜索兒福聯盟時，兒福聯盟要求陳女表達「現在壓力大」、「一慌亂就會失言」、「不要老實回應」，導致陳女藏匿證據，干擾辦案。

檢察官指出，陳女於案發後拒絕向男童前保母告知事實，且隔絕前保母及男童外婆的關懷，導致男童受虐致死而遭剝奪其無可回復的寶貴生命，也對被害男童家屬造成無法彌補的傷害，犯後態度惡劣、狡辯飾詞，毫無悔意。（編輯：張銘坤）1130827