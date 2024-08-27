兒盟社工涉改訪視紀錄 工會：紀錄補正為通常程序

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）北檢認定兒盟社工竄改訪視紀錄，並依過失致死等罪嫌起訴，北市社工職業工會今天說，紀錄補正是社福界面對重大案件及媒體事件的通常程序，不宜直接臆測為不良動機。

劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童，遭起訴凌虐兒童妨害身心發展致死等罪，北檢也認定兒福聯盟陳姓社工偽造訪視紀錄，今天依偽造文書、過失致死等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

北檢認定，兒福聯盟陳姓社工於3次訪視男童後，明知異常，卻未如實寫訪視紀錄，並於案發後與兒盟討論、刪除及竄改紀錄，認為陳女藏匿證據且干擾辦案，犯後態度惡劣、無悔意。

對此，台北市社會工作人員職業工會今天發布聲明指出，尊重檢調調查結果，但也呼籲「秉持」無罪推定「原則」，「被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪」，呼籲法官於司法審定過程中，邀請具社福實務經驗人員擔任專家證人，以利相關證據判定。

工會也提到，從起訴書中發現，司法界對於社福體系的運作或許不甚了解，這對社福環境是一大打擊，像是起訴書第3頁引用衛福部居家托育服務中心訪視輔導工作指引，不能事先通報托育人員原則而約訪，但此案社工並非居家托育訪視員。

此外，起訴書第6頁指出護理師詢問主要照顧者為何人時，陳姓社工謊稱主要照顧者為外婆，工會表示，在社工的語境裡面，社工會說保母或寄養家庭叫「替代照顧者」，家屬內主要負責決策跟照顧才叫「主要照顧者」，或是當需要回應醫療決策事件時，社工會把家內有法律決定權的稱為「主要照顧者」，所以在社工的語境裡面主要照顧者，並不一定等於實際照顧的人。

工會指出，起訴書第7頁更通篇指出修改紀錄是推卸訪視內容責任、掩蓋過失致死犯行，但紀錄補正是社福界面對重大案件及媒體事件的通常程序，為因應各界索資需求，補正資料若有疑義可以檢視，但不宜直接臆測為不良動機，甚或藉此判斷犯後態度惡劣，如因此造成偽造文書或登載不實犯意，需要有更嚴謹的證據。

工會提到，對於此案造成生命的殞落，本會表示悲痛，為了不讓事件再發生，更應該理性看見和討論這個系統發生什麼事情，盼社福體系與社會大眾能夠有更多理性公開的對話。

工會最後也向社工夥伴喊話，「這次社工被起訴一定給我們造成很大士氣打擊，同時記得告訴自己，我們不是一個人。社工要團結一致，一起跟社會大眾釐清我們社福體系中的困境」。（編輯：李亨山）1130827