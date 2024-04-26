兒盟新董事 台北大學兼任副教授蔡文賢接任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北26日電）保母虐童案讓兒福聯盟董事人選受各界關注，兒盟今天召開董事會，確認國民黨立法委員王育敏辭去的董事職位由台北大學公共事務學院兼任副教授蔡文賢接任，任期至明年9月底。

台北市劉姓保母去年9月接受兒盟委託，照顧1歲男童卻涉嫌與妹妹凌虐男童致死，引發社會譁然，連帶讓兒盟相關組織、董事成員等成為外界討論焦點。

兒盟原本董事會成員包含董事長林志嘉，常務董事馮燕、呂鴻基以及林志卿、徐明輝、魏永篤、賴月蜜、劉柏園及王育敏，但保母虐童案事件發生後，由於王育敏遭質疑未利益迴避，因此王育敏於3月15日辭去兒盟董事職位。

依照法規，兒盟必須補選董事，兒盟發言人王定正今天告訴中央社記者，兒盟已經召開董事會確認新任董事由蔡文賢接任，任期至明年9月30日止。

根據資料，蔡文賢為美國俄亥俄州立辛辛那提大學材料科學與工程博士，主要學經歷包含國立台北大學公共事務學院兼任副教授、現代財經基金會監察人、安泰商業銀行副董事長、匯揚創業投資股份有限公司董事長、台灣大車隊股份有限公司獨立董事以及森鉅科技材料股份有限公司獨立董事。

王定正說，兒盟期待蔡文賢成為兒福聯盟董事後，能協助及監督兒盟對於社會服務及倡議工作的品質，協助穩定組織營運等工作。

關於監察人部分，王定正則說，目前人選還在確認中，預計下次董事會召開後確認。（編輯：管中維）1130426