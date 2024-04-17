鄭宗哲猛打賞敲本季首轟 陳柏毓先發4.1局失4分

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（中央社記者楊啟芳台北17日電）美國職棒匹茲堡海盜隊小聯盟2A台灣好手鄭宗哲今天敲出本季首轟，還一度為球隊追平戰局，總計3打數敲出3支安打、選到1次保送，同場陳柏毓先發投4.1局，失掉4分。

海盜隊2A今天與巴爾的摩金鶯隊2A交手的賽事，鄭宗哲先發打第5棒、擔任游擊手，2局上就敲出左半邊一壘安打，4局上一、二壘有人時，鄭宗哲再敲一壘安打，形成滿壘局面，後續海盜隊攻下1分。

鄭宗哲在5局上選到保送上壘，7局上一壘有人時，更是一棒轟出追平比數的2分全壘打，幫助隊友陳柏毓逃過敗投，雙方形成4比4平手。不過7局下海盜隊2A失守被攻下5分，第8局再丟分，終場海盜隊2A以4比10落敗。

總計鄭宗哲3打數敲出3支安打，包含1發全壘打，選到1次保送，包辦2打點、1得分，本季目前出賽7場，打擊率2成73。

同場鄭宗哲的台灣隊友陳柏毓先發出賽，1局下就挨轟陽春全壘打，3局下接連被敲4支安打，失掉3分。總計陳柏毓先發投4.1局，被敲出7支安打，投1次保送、2次三振，失掉4分，最後無關勝敗，本季目前防禦率9.39。（編輯：張雅淨）1130417