113年關務、身心障礙特考落幕 錄取率估8.3%

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（中央社記者郭建伸台北21日電）民國113年公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及國軍上校以上軍官轉任公務人員考試今天落幕，經試務處統計，最後一節到考人數3758人，到考率為66.12%，初估錄取率8.3%。

考選部今天透過新聞稿表示，公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及113年國軍上校以上軍官轉任公務人員考試，於20日至21日在台北、台中、高雄、宜蘭、花蓮及台東等6考區縣市政府協助下順利舉行。

考選部指出，本次考試總計報考人數5684人（關務特考2397人、身心障礙特考3249人、軍官轉任考試38人），經試務處統計，最後一節到考人數3758人，到考率為66.12%，初估錄取率8.3%。

考選部表示，此次3項考試設置66個考試類科，172科考試科目，題務組連續入闈12天，2天考試在6考區各縣市政府通力合作下，設置246間試場；感謝縣市政府、其他機關及學校協助辦理試務工作，以及警政、交通、電力、醫療等單位支援與協助。

考選部說，配合用人機關任用需求辦理此3項考試，其中身心障礙人員特考自民國114年起，調整應試科目及成績計算方式等，調整內容為三等考試專業科目均減列1科，三等及四等考試普通科目僅列考1科。

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考選部指出，為配合科目減列，修正三等考試成績計算方式，普通科目占20%，專業科目占80%，四等考試則維持各科成績平均計算；依用人機關實際業務需要，三等考試由37類科修正為34類科，四等考試由41類科修正為40類科，另相關修正內容可詳閱考試規則規定。

考選部表示，本次修正不僅契合用人機關選才需求，也降低應考人應試負擔，表現政府對特殊族群的關懷與重視，並提醒有志報考者及早準備，以利應試。（編輯：林克倫）1130421