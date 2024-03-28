114年起身障特考三等四等考試 普通科目僅列考1科

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北28日電）考試院會今天通過，公務人員特種考試身心障礙人員考試規則修正草案，從民國114年起，這項考試三等、四等考試的普通科目都僅列考1科，三等考試專業科目則減考1科，以減輕應考人負擔。

考試院透過新聞稿表示，為兼顧機關用人實際需求及降低應考人負擔，經徵詢各用人機關意見，參照現行公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則，及高普考試應試專業科目彈性多元調整方案，修正身障特考三等及四等考試專業科目，調整部分科目題型與內涵，以及三等考試專業科目均減考1科。

另外，考試院說，修正三等及四等考試普通科目，將「國文（作文與測驗）」、「法學知識（包括中華民國憲法、法學緒論）」2科，調整為「基礎能力測驗（作文、中華民國憲法及法學緒論）」1科。

考試院指出，僅在身障特考設置的5類科，包括三等考試「社會教育行政」、「都市計畫行政」、「醫用物理」、「保健物理」及四等考試「資訊工程」，因衡酌用人機關久未提報缺額，長期無相關用人需求，經用人機關同意予以刪除。

考試院說，為使用人機關業務所需的專業能力與進用人員學養背景相符，以利業務推展，依用人機關建議，比照高考三級考試，將三等考試「植物病蟲害防治」類科，拆分為「植物病理」及「昆蟲」2類科。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

考試院表示，這次修正後，三等考試計34類科，都列考1科普通科目、4科專業科目；四等考試計40類科，都列考1科普通科目、3科專業科目。配合科目減列，修正三等考試成績計算方式，普通科目占20%，專業科目占80%；四等考試則維持各科成績平均計算。

考試院指出，為使應考人有所準備與因應，這次修正從114年考試開始適用，請有志加入公共服務行列的身心障礙者，留意相關規定。（編輯：黃國倫）1130328