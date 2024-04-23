摔擲施暴20次致男嬰重傷 新北保母遭起訴

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（中央社記者高華謙新北23日電）新北市葉姓保母2月照顧7個月大男嬰時，因受不了男嬰哭鬧，多次拖拉、摔擲男嬰達20次，導致男嬰受重傷，新北地檢署今天依成年人故意對兒童為重傷害等罪嫌起訴葉姓保母。

檢警調查，葉姓保母自民國99年起擔任全職保母，並自今年2月19日起連3天白天在新莊區住處照顧7個月大的男嬰。但葉姓保母因情緒失控，不僅將雙腳跨放在男嬰臉上40多秒，還多次拖拉、摔擲男童在地板或嬰兒床上，並重擊男嬰頭部，施暴達20次。

檢警查出，男嬰父親2月21日晚間6時許接孩子回家，發現男嬰昏睡、全身癱軟，送往診所初步治療後，因男嬰持續發高燒、抽搐，男嬰父親22日凌晨3時許再送男嬰到馬偕醫院加護病房急救，全案經醫院社工通報為可疑兒虐案件後，男嬰父親向警方報案而曝光。

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醫師診斷後研判，男嬰短時間內遭受猛烈撞擊與搖晃，造成顱內出血、眼底出血與癲癇發作，且男嬰腦部有萎縮情形，恐造成發展落後，眼底出血也可能影響視力，腦部與眼部留有後遺症機會高，足以妨害身心健全與發育。

葉姓保母在偵訊時坦承，因受不了男嬰哭鬧而情緒失控，才會對男嬰施暴，但只坦承傷害犯行，並辯稱不是故意的。新北地檢署今天偵查終結，依刑法成年人故意對兒童為重傷害及妨害幼童發展致重傷等罪嫌起訴葉姓保母。（編輯：方沛清）1130423