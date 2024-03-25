雄鷹4/5主場開幕戰 栗山英樹、井端弘和當貴賓

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職新軍台鋼雄鷹加入一軍例行賽，4月5日澄清湖主場開幕戰，將邀請日本國家代表隊前後任總教練栗山英樹、井端弘和擔任貴賓，為雄鷹歷史性的主場第一戰再添榮耀。

雄鷹今年迎戰隊史首個一軍賽季，隊史首戰為3月31日作客新莊棒球場與樂天桃猿交手，而隊史主場首戰則是4月5日在澄清湖棒球場迎戰富邦悍將。

雄鷹今天發布新聞稿表示，在極具歷史意義隊史主場首戰，將特別邀請日本職棒北海道日本火腿鬥士首席棒球總管（CBO），曾有10年日本火腿總教練經歷，並率領日本國家隊拿下2023年世界棒球經典賽冠軍的栗山英樹，及現任日本國家隊總教練、曾擔任雄鷹客座內野守備教練的井端弘和。

雄鷹元年主場開幕戰4月5日在澄清湖棒球場登場，連續3天在大本營高雄與富邦悍將交手，場上話題不斷，場邊也希望讓這場賽事更具歷史意義。栗山英樹表示：「能在台鋼雄鷹的主場高雄，參與球隊主場開幕戰這歷史性一刻，感到非常榮幸。我曾經擔任日本國家隊總教練，並與台灣對戰過，了解台灣選手雄厚的潛力，也有很多機會親身體驗台灣民眾對棒球的關心，相信雄鷹挑戰中職一軍戰場，必定能再掀起台灣棒球熱潮。」

栗山英樹在去年底王柏融返台加盟雄鷹時，透過影片跨海獻上祝福，當時在影片中承諾：「有機會我一定會飛到台灣找你！」這次雄鷹隊史主場首戰，用實際行動支持中職新軍，也力挺過去子弟兵，並表示，「能看到過去在日本火腿一起並肩作戰過的王柏融選手，身為隊長率領著球隊的身影，感到非常期待與開心。」

井端弘和與雄鷹關係也很密切，2022年秋訓來台擔任客座內野守備教練，讓年輕內野手獲益良多，隔年8月擔任U12日隊總教練再次來到台灣，趁著雄鷹在台南比賽，特地抽空前往台南棒球場與總教練洪一中碰面。

井端弘和去年底再利用私人時間來台，趁著冬季聯盟賽事賽前來台關心雄鷹球員近況，將見證雄鷹隊史主場首戰，井端弘和表示：「前年我擔任客座教練的職棒球團，如今要踏上一軍戰場，感到非常開心，希望接下來能一起將亞洲棒球推上世界更高層級，由衷祝福今年球季台鋼雄鷹能有活躍的表現，團隊蒸蒸日上。」（編輯：李亨山）1130325