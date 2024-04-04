栗山英樹現身大巨蛋 王柏融：很高興在台灣見到

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）日本職棒北海道日本火腿鬥士首席棒球總管栗山英樹今天現身台北大巨蛋，與台鋼雄鷹教頭洪一中、隊長王柏融相見歡，前子弟兵王柏融表示，非常高興能在台灣見到栗山英樹。

台鋼雄鷹隊明天將在高雄澄清湖棒球場進行主場首戰，與富邦悍將交手，特別邀請日本火腿鬥士隊CBO（首席棒球總管）栗山英樹，以及現任日本國家隊總教練、曾擔任雄鷹客座內野守備教練的井端弘和到場見證。

栗山英樹今天抵達台灣，率先到台北大巨蛋參觀場地，並且在賽前跟總教練洪一中、隊長王柏融寒暄。

王柏融在5年前旅日效力火腿隊時，當時的火腿隊總教練就是栗山英樹，王柏融去年底加盟台鋼雄鷹隊時，栗山英樹還錄影片承諾一定會來台灣看他。如今栗山英樹馬上就信守承諾，王柏融今天表示，「很高興可以在台灣遇到他，他今天就跟我說加油，明天再聊。」

今天與栗山英樹碰面，雄鷹隊總教練洪一中則表示，「是一個很溫文儒雅的人，像一個讀書人，人又很客氣，是我們要學習的。」從火腿隊總教練、日本隊總教練、到現在的首席棒球總管，洪一中說：「他的成就已經很高了，高度已經到某種程度了，到每個地方大家都很尊敬。」（編輯：李亨山）1130404