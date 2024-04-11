評鑑甲等托嬰中心8童疑受虐 蔣萬安：落實稽查制度

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北11日電）議員林延鳳指出，北投某家獲評鑑甲等的托嬰中心在1月間爆發集體虐嬰，8童受害，市府已介入要求停業，但應檢討評鑑制度。台北市長蔣萬安今天說，會落實稽查制度。

台北市議會上午召開針對保母虐童案、寶林茶室中毒案及相關食安事件進行專案報告，蔣萬安率市府官員列席。民進黨議員林延鳳質詢，接獲陳情，北投區某托嬰中心有托育員涉對幼童不當對待，並在議場播放影片。

林延鳳說，此案發生在1月間，因家長事後發現報警和通報社會局，社會局介入調查發現4名托育員涉施暴、共8名幼童受害，此家托嬰中心去年獲市府評鑑甲等，托嬰中心有4班但其中3班卻出現疑不當對待幼童狀況。

林延鳳表示，陳情人提到有一歲半幼童被托育員掌嘴、用力拉扯，甚至疑拉去撞牆，導致幼童升到其他班級前，半夜常莫名哭泣且抗拒到托嬰中心，托嬰中心還稱幼童受傷是因自己咬到上嘴唇，經家長要求查看監視畫面，才發現疑被托育員虐待，事後報警及通報。

林延鳳指出，經社會局調查發現此家托嬰中心共4名托育員因案停職，受害幼童從1人變為8人，並依法開罰新台幣60萬元和停止招生一年，並同步移送檢方調查。

林延鳳說，但此家托嬰中心曾獲北市府評鑑甲等，卻還發生集體虐嬰，如何讓家長信任獲得市府評鑑的托嬰中心，認為評鑑制度有漏洞應檢討，如縮短評鑑時間等。

蔣萬安說，有不當對待幼童，當然無法接受，一定依法開罰；後續會落實稽查制度，確認托嬰中心實際情形。

社會局補充，依規定，托嬰中心評鑑每3年一次，台北市托嬰中心平時查核及輔導皆為無預警，稽查至少每半年一次，輔導每季一次，評鑑設有績優排除機制，針對如超收、不當對待等嚴重違規等10項目，撤銷降級並要求繳回獎勵金及獎狀。

社會局表示，此案是1月26日接獲通報2名托育員對1名幼童疑不當對待，經調閱監視畫面，要求嫌疑人停職，2月間陸續致電家長關心並提供相關轉托資源。

社會局指出，調查後在3月13日專案會議確認，審認4名托育員違反兒童及少年福利與權益保障法，對幼童有虐待或不正當行為，處新台幣8萬元至20萬元罰鍰並公布姓名。

而托嬰中心因違反兒少權法，社會局在3月28日開罰60萬元並自7月1日起停辦1年，去年評鑑成績降等為乙等，正積極協助現有收托幼童轉托。（編輯：張銘坤）1130411