議員指北士科標案有疑慮 北市：業者未申請轉讓

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（中央社記者劉建邦台北10日電）議員林延鳳說，前市長柯文哲涉替業者開小門，未要求提供投資報告書，讓新壽取得北士科T17、T18地上權標案，且業者擬要移轉，恐違約應徹查。北市府今天表示，業者未申請轉讓。

民進黨台北市議員林延鳳、顏若芳上午在議會民進黨團開記者會，林延鳳、顏若芳說，前市長柯文哲任內疑提高京華城容積率及北投士林科技園區T17、T18設定地上權標案，涉替業者開小門。

林延鳳表示，北士科的T16、T17、T18約8公頃餘土地，因設定地上權標案屢流標，調民國110年4月市長室會議紀錄，柯文哲決議分開招標，T16採三階段且申請人要提投資計畫書、T17和T18為兩階段開標。

林延鳳說，後續調市府促參推動委員會在109年11月會議紀錄，主席、時任秘書長陳志銘稱是考量投資規模及吸引國外投資商，因此T17、T18直接採價格決標，新光人壽在110年間以新台幣44億元得標。

林延鳳指出，但T17、T18至今依舊蕭條、雜草叢生，反觀北士科T16土地，得標業者已著手興建且規劃企業總部進駐。調資料發現，柯文哲市府當時未要求新壽提供投資報告書，就讓業者取得T17、T18設定地上權標案，外界更認為44億元是賤價標售。

林延鳳、顏若芳表示，近期傳出新壽可能要轉讓T17、T18，加上京華城容積率已被監察院糾正，但市長蔣萬安未對2案發言，要求拿出魄力重新檢視處理柯文哲任內留下爛攤。

台北市地政局回應，T17、T18設定地上權標案，依契約，業者須取得全部建物使用執照等要求，經市府審查同意，才能移轉地上權或建物，此案目前僅取得建照未蓋地上物，且業者未提出轉讓申請，所需支付權利金、土地租金都有按期繳交。

北市產業發展局表示，受地政局委託代辦北士科T16、T17、T18市有土地設定地上權招商案，因歷經2次3處土地合併公告招商，皆因無廠商投標而流標。

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產發局指出，後續訪談潛在投資人並開產業座談會，徵詢各方意見，評估3處土地合併招商面積大、投資金額高等因素，為吸引更多投資人，第3次公告調整為土地各別招商，T17、T18採兩階段開標，包含資格審查、開價格標，110年10月由新光人壽得標、11月完成簽約。

產發局表示，此案在111年2月完成地上權設定登記，去年3月、4月通過都審。依契約，新光人壽應完成設定地上權登記日起的5年內，也就是116年2月14日取得全部建物建照，此案在招商期間未發生外界質疑等狀況，且官網有相關公開資料，會持續建立廉政透明投資環境。（編輯：張銘坤）1130410