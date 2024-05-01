北市青年局6月掛牌 議員質疑未提墊付案避監督

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北1日電）台北市青年局6月將掛牌，市議員林延鳳今天指出，北市府擬從各局處移撥約1.2億元卻未提墊付案，是規避監督；台北市長蔣萬安說，移撥資料有送審，完全依法進行。

蔣萬安下午列席台北市議會，報告「113年度台北市總預算第1次追加（減）預算案編製經過」和詢答。

民進黨籍台北市議員林延鳳質詢指出，不分黨派議員都支持青年局設立，但要照規矩來，不能偷吃步，之前台北市主計處說會用各局處經費撥補，統計至少約新台幣1.2億元預算，但台北市政府連先行墊付執行案都沒提，形同規避議會監督。

林延鳳還說，經詢問有哪些單位、工作和經費要挪移到青年局，結果包括要移轉的教育局和都發局等單位都說不知道，且索資問主計處竟說要到5月2日才能答覆，難道不覺得很荒唐。

她指出，前高雄市長韓國瑜任內於民國108年10月成立青年局時，同年5月就將墊付案送高雄市議會進行實質審查，另包括桃園市、新北市也都提前送預算案給議會；反之，北市府預算編製還沒到位就開外掛，媒體已先披露要安插機要專委和高薪聘請非編制人員。

林延鳳認為，北市預算都還不知在哪且挪來挪去，就做這些事情，根本是閹割議會審查權，難道蔣萬安還不如韓國瑜。

蔣萬安答覆表示，並沒有挪來挪去，相關業務移撥的補充資料都有送議會審議，完全依照預算法第92條「未依組織法令設立之機關，不得編列預算」規定和程序進行，可供各界檢視。

台北市政府強調，依照預算法及行政院功能業務與組織調整條例第5條「機關部分或全部業務職掌經調整移撥者，由新機關繼續執行該業務之原預算」，青年局在成立後再由調整業務職掌的各機關移撥預算，才是合法合規的做法。（編輯：蕭博文）1130501