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以兒子名字開公司 北市聯醫將通知陳佩琪說明

2024/8/15 18:26
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（中央社記者劉建邦台北15日電）民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪以兒子名字開公司，因具公務員身分，議員林延鳳要求市府調查。北市聯醫今天表示，將通知陳佩琪說明，審究有無實質違法，若違法兼職則依法辦理。

陳佩琪9日坦承用兒子名字開公司，引發外界質疑。她10日表示，公司從7月底才開始有正式帳戶，至今1個星期多，都還沒開始有運作，所以她算是有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑。

民進黨台北市議員林延鳳今天發布質詢資料指出，陳佩琪是台北市立聯合醫院醫生且具公務員身分，相關公司設在北市轄內，市府不應置身事外，相關單位應依職權展開調查。

她說，調資料發現，在台北開公司，登記地址若非代表人所有不動產需要屋主同意書，商業處網站也有同意書範例供下載，因民眾黨稱不知黨部被登記為公司地址，認為陳佩琪5月設立公司時提供的同意書可能有造假疑慮。

她說，若陳佩琪造假同意書屬實，可能涉及偽造文書罪或使公務員登載不實罪等，政風處應介入調查。

林延鳳質疑，陳佩琪9月將退休，市府相關單位調查何時才能水落石出，北市人事處或聯合醫院是否會高高舉起、輕輕放下，要求市府盡快調查。

北市聯醫對此回應，外界關切陳佩琪疑兼職經營商業違法事宜還待釐清，後續將請陳佩琪提供說明，並依規定審究有無實質違法，若有違法兼職，將依公務員服務法辦理。

北市府指出，針對此案，市長蔣萬安10日提到，相關事實釐清後，聯醫會依相關法律規定辦理。（編輯：蕭博文）1130815

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