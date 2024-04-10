柯文哲北士科標案惹議 蔣萬安：有不法就送辦

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北10日電）北市藍綠議員質疑前台北市長柯文哲推動北士科T17、T18設定地上權標案，讓新光人壽有巧門，恐有疑慮。台北市長蔣萬安今天說，將重新檢視契約及會議內容，有不法就送辦。

台北市議會下午召開定期大會，蔣萬安率台北市政府官員列席備詢。民進黨北市議員林延鳳質詢時再次提及北投士林科技園區T17、T18設定地上權標案，並要求前北市府秘書長、時任市府參議陳志銘到場備詢。

林延鳳說，據報導前台北市長郝龍斌日前接受廣播節目專訪提及柯文哲當年把北投士林科技園區2處精華地給民眾黨前立委吳欣盈家族，包含經營權50年等，他認為可能涉圖利。

她表示，柯文哲在市長任內讓新光人壽取得北士科T17、T18設定地上權標案，新光人壽得標金額為新台幣44億元，被外界認為是賤租。

林延鳳指出，調閱市府會議紀錄發現，T17、T18設定地上權招標案時，市府未要求業者提出投資計畫書，且2019年11月間，時任新光人壽副總的吳欣盈被列為台灣民眾黨不分區立委名單，其家族企業在2021年10月間就取得T17、18標案。

她指出，此案當時有15家廠商領標，但市府經評估投資成本等後，僅1家廠商得標就是新光人壽，後續簽約及設定地上權也出現時間落差，且柯市府還協助在此塊土地旁規劃道路，根本就是替業者開巧門。

林延鳳表示，針對T17、T18設定地上權標案，蔣萬安應要求展延契約須依據取得使照年限在民國115年的規定，此案未取得使照前，市府不能同意業者可登記移轉地上權標案。

此外，國民黨北市議員游淑慧質詢指出，此案該調查就調查，因確實有問題，當時曾向柯市府調閱此案的9本估計書，發現台北市市有非公用土地設定地上權實施要點被修改。

游淑慧說，依規定，北市府針對市有財產設定地上權底價要求不能低於市價3成，但此規定在民國110年間被刪除，經詢問得知是因柯文哲要求而刪除，此決策導致當時許多市有土地被賤租，經要求後市府有修回，但認為此案確實有問題。

蔣萬安答詢指出，不清楚當時市府會議紀錄，他上任後此案已對外招標，依契約，業者須取得建物使用執照才能移轉地上權，後續會了解當時市府開會過程及重新檢視契約內容，經全面了解後，發現有不法就送辦，不會全面接受前市府決策。

另外，陳志銘被林延鳳質詢是否認為當時決策過程有問題時表示，沒任何問題。（編輯：戴光育）1130410