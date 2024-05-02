京華城容積案 簡舒培：受理陳情、交辦都是柯文哲

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（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市議員簡舒培今天表示，前市長柯文哲接受京華城陳情並交辦都發局辦理，還大方多送20%獎勵容積，柯文哲卻說沒有指示京華城容積案，如今鐵證如山，柯文哲要說清楚。

京華城容積率近期再度引發台北市議員關注，民進黨議員簡舒培今天在市議會接受聯訪時說，柯文哲曾提過接受京華城容積率是因松山區門戶計畫，但此說法根本是模糊焦點，因為從過去市府公文簽呈看來，完全是柯文哲因應京華城要求。

簡舒培出示2份市府專簽等資料表示，京華城在109年3月17日，直接向台北市政府市長室陳情，包含容積率560%及更多樓地板面積等內容，柯文哲同年3月19日交辦都市發展局處理。

簡舒培說，都發局109年4月6日把細節透過公文專簽呈給柯文哲，並請示此案是否送交都市計畫委員會研議，柯文哲也在4月15日蓋章通過，換句話說，京華城容積變更案，財團陳情的對象是柯文哲，而柯文哲也接受了陳情，同意幫京華城變更容積，因此要求都發局提交都委會研議。

她說，都發局在109年10月27日把都委會研議結果以公文專簽方式提報給柯文哲，要柯文哲核定都委會討論內容，才會對外公告，內容包含給予容積獎勵20%、容積移轉以50%為上限、有關綠建築等可用都市更新建築容積獎勵辦法，當時公文皆有柯文哲的市長章。

簡舒培表示，京華城容積率案，目前外界質疑就是為何業者能自創容積獎勵和可比照都市更新，從過去公文資料來看，相關資料都由柯文哲核定，柯文哲根本是京華城容積率案的神燈巨人。

民進黨籍台北市議員許淑華在臉書（Facebook）發文表示，已掌握柯文哲當時在市府任內多份公文，很清楚是由柯文哲最後拍板定案給京華城最高容積獎勵840%，讓業者獲利新台幣上百億元。

許淑華指出，此案非都更案，卻能比附近急需都更居民多拿近4倍容積獎勵，市民不能一坪換一坪，京華城卻可一坪換4坪，再次呼籲柯市府相關涉入人士不要躲，應讓全民知曉真相。（編輯：蕭博文）1130502