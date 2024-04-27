鄭成功春祭 荷據台灣末代總督後代將出席感謝

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（中央社記者張榮祥台南27日電）台南建城400年，鄭成功同年出生於日本九州平戶市，荷蘭東印度公司派駐台灣末代總督揆一後代今天感謝當年鄭成功寬宏大度，家族才有今天，明天將出席鄭成功400年聯合春祭。

全國奉祀開台聖王鄭成功400年聯合春祭，明天將在台南鄭成功祖廟舉行，屆時國內外70個宮廟團體、100尊神尊同祀，日本平戶市、馬來西亞檳城、菲律賓、中國廈門等逾3000名信徒將齊聚一堂。

此外，荷蘭東印度公司派駐台灣末代總督揆一（Frederick Coyett）後代葛麥可（第14代）、太太琳達、兒子亞力（第15代）也將出席聯合春祭，琳達、亞力今天在荷據普羅民遮城（赤崁樓）對面飯店召開記者會，表達對鄭成功的感謝，葛麥可因班機延誤，無法及時趕抵記者會。

琳達、亞力表示，鄭成功是一個可敬、值得尊敬的對手，當年鄭成功寬宏大度，他們的家族才有今天。

資料顯示，荷蘭殖民台灣38年（1624-1662），揆一1662年率領1000多名荷蘭軍人苦守熱蘭遮城9個月，不敵鄭成功2萬5000名大軍。

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揆一投降率部眾返回荷蘭東印度公司總部巴達維亞（印尼雅加達），立刻遭到起訴，被判流放到班達（Ba nda）附近的艾一島（Ay）。揆一在島上度過8年，子女才將他贖回。

揆一回國後，1675年出版「被遺忘的福爾摩沙」，書中譴責東印度公司高層怠忽職守，他因孤立無援才丟掉台灣。揆一也感謝鄭成功保他一命，讓他們帶走個人財產和家人，希望後代子孫不忘這段歷史。（編輯：郭諭儒）1130427