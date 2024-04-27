金門士官仍遭滯留 陳玉珍：正辦理停役程序

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（中央社記者呂佳蓉北京27日電）金門胡姓士官出海釣魚迷航被中國大陸尋獲仍滯留，正在中國大陸訪問的國民黨立委陳玉珍今天說，胡姓士官正在辦理停役程序，這次來也會傳達訊息，並與家屬溝通。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨天率16名藍委訪陸，陳玉珍為訪團成員之一。她今天在下榻的北京中國大飯店接受媒體採訪時表示，胡姓士官現在應該已經在辦停役準備，身份很快就不會是現役軍人，希望能夠解套。

她說，如果不是現役軍人，事情會比較好處理，身分不會那麼敏感，這次來會傳達相關訊息，回去也會跟家屬溝通。目前胡姓士官人還在海警船的船上，至今已40天左右，但是都有與家屬聯繫報平安，相關單位也有說，家屬想來探望也可以過來。

對於此次訪問，陳玉珍說，她事先準備了一套包含旅遊在內的「金門說帖」，並認為大陸會有一個正面的回應，也期待台灣能夠有一個好回應。

陳玉珍強調，兩岸應該要多多往來，這將有助國際情勢與改變台海兵凶戰危的氛圍。

胡姓士官及40歲吳姓釣客3月17日乘波特船出海釣魚失聯，漂到中國泉州圍頭海域被中國海警尋獲；吳姓釣客已返家。

國台辦發言人陳斌華3月底在例行記者會上表示，有關部門正在進一步核實瞭解相關情況，待情況核實後會對相關人員作出妥善的處理。（編輯：謝怡璇）1130427