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金門釣客迷航中方送回1人 海巡派艇接送返料羅港

2024/3/23 13:20（3/23 13:44 更新）
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金門胡姓、吳姓釣客出海釣魚失聯，被中國海警尋獲滯留多天。中國海警23日完成吳男（黑帽者）與船艇移交作業，金門海巡隊派遣巡防艇在馬山海域等候，中午完成移交，讓吳男平安上船返鄉。（海巡署提供）中央社記者洪學廣傳真 113年3月23日
金門胡姓、吳姓釣客出海釣魚失聯，被中國海警尋獲滯留多天。中國海警23日完成吳男（黑帽者）與船艇移交作業，金門海巡隊派遣巡防艇在馬山海域等候，中午完成移交，讓吳男平安上船返鄉。（海巡署提供）中央社記者洪學廣傳真 113年3月23日
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（中央社記者洪學廣金門縣23日電）金門胡姓、吳姓釣客出海釣魚失聯，被中國海警尋獲滯留多天。中國海警今天中午完成吳男與船艇移交作業，由金門海巡隊派遣巡防艇完成移交，於金門料羅碼頭上岸。

金門縣金沙鎮25歲胡姓、40歲吳姓釣客17日出海釣魚遭遇大霧，不慎迷航至中國泉州圍頭海域被中國海警尋獲。中國大陸國台辦表示，已將民間人士身分的吳男返送金門，但胡姓男子為台軍方現役人員，未如實說明身分，且「編造虛假職業信息（訊息）有意隱瞞」，有關部門需進一步核實了解相關情況。

金門縣政府指出，上午收到訊息，由金門海巡隊依照兩岸既有搜救平台進行人員移交，金門縣長陳福海也指示由觀光處率大陸事務科到碼頭協助關心。

中國海警完成吳姓釣客與船艇移交給廈門海事局作業後，金門海巡隊派遣的百噸級巡防艇在馬山海域等候，並於中午12時10分完成移交，讓吳男平安上船返鄉，預計1時許於金門料羅碼頭上岸。

縣府表示，將持續與對岸進行溝通，盼能讓胡姓鄉親也能早日回到金門。（編輯：郭諭儒）1130323

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