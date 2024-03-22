國台辦：金門釣客返送1人 現役軍人未如實說身分需核實
2024/3/22 16:45（3/22 17:05 更新）
（中央社記者呂佳蓉北京22日電）金門胡姓、吳姓釣客出海釣魚失聯，被中國海警尋獲滯留多天。中國大陸國台辦今天證實，今天已將民間人士身份的吳男返送金門，但胡姓男子為台軍方現役人員，未如實說明身份，且「編造虛假職業信息（訊息）有意隱瞞」，有關部門需進一步核實了解相關情況。
中國今天臨時通知將先送回民間人士身分的吳男，立委陳玉珍除感謝中方善意，也盼能善待疑似現役軍人的胡男。
中國大陸國台辦發言人陳斌華今天表示，3月18日凌晨4時許，福建海警在圍頭灣海域發現求救的1艘無船名海釣船救起2人，均來自金門。
他稱，大陸踐行「兩岸一家親」理念，連日來對2人給予醫療救助和人道關懷，為其提供周到的各項服務，並讓其致電家人報平安。
陳斌華指出，經了解，該2人分別為胡姓、吳姓男子，其中胡姓男子為台軍方現役人員，未如實說明身份，且編造虛假職業訊息有意隱瞞，有關部門需進一步核實了解相關情況。對於吳姓男子，福建有關方面於今日送返金門。
陳斌華稱，「兩岸同胞血脈相連，遇到突發險情時相互救援、守望相助，歷來如此，理應如此」。（編輯：陳鎧妤）1130322
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