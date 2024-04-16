中國第一季GDP成長率5.3% 高於預期

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（中央社記者呂佳蓉北京16日電）中國國家統計局副局長盛來運表示，今年第一季的GDP成長率為5.3%，比外界預估的略高。

中國國新辦今天舉行2024年第一季國民經濟運行情況記者會，盛來運表示，初步核算，第一季國內生產總值29兆6299億元，按不變價格計算，年增5.3%，比上年第四季增長1.6%。

這一表現超出市場預期。根據財新網，此前財新調查的結果顯示，經濟學家對2024年第一季GDP成長率的預測均值為4.9%。

盛來運並表示，今年國民經濟延續回升向好態勢，開局良好。第一季的全國規模以上工業增加值年增6.1%；服務業增加值年增5.0%，社會消費品零售總額12兆327億元，年增4.7%。

他又說，全國固定資產投資（不含農戶）10兆42億元，年增4.5%，扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長9.3%。

在貨物進出口方面，第一季，貨物進出口總額10兆1693億元，年增5.0%。其中，出口5兆7378億元，增長4.9%；進口4兆4315億元，增長5.0%。進出口相抵，貿易順差1兆3063億元。

盛來運指出，第一季的居民消費價格總體平穩，工業生產者價格下降。全國居民消費價格（CPI）年增持平，全國工業生產者出廠價格年減2.7%。

在就業方面，盛來運說，第一季的全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，比上年同期下降0.3個百分點。3月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月和上年同月均下降0.1個百分點。

盛來運指出，第一季國民經濟開局良好，積極因素累積增多，為實現全年目標任務打下了較好基礎。但是外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟穩定向好基礎尚不牢固。

值得留意的是，與之前不同，本次中國國家統計局評論經濟數據時，沒有再提及「產能過剩」。

今年2月29日盛來運評讀「2023年國民經濟和社會發展統計公報」時提到，中國國內仍處於經濟恢復和轉型升級關鍵期，進一步推動經濟回升向好面臨有效需求不足、「部分行業產能過剩」、社會預期偏弱等。

去年12月，中國國家統計局新聞發言人、總經濟師劉愛華在記者會表示，儘管當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，國內有效需求不足，「部分行業產能過剩」等，但中國發展面臨的有利條件強於不利因素。

近期「產能過剩」成為美中及歐中的爭議之一，美歐指中國電動車等產品出現產能過剩及不公平競爭，但中國官方否認。（編輯：陳鎧妤）1130416