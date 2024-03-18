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中國訂經濟成長目標5% 官方稱努力可實現

2024/3/18 16:40（3/18 16:45 更新）
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圖為4月浦東陸家嘴金融貿易區。（中央社檔案照片）
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（中央社台北18日電）中國訂下今年經濟成長目標5%，中國國家統計局今天表示經過努力可實現，並說經濟發展雖面臨複雜嚴峻的環境，但經濟基本面持續向好，加上宏觀政策奏效，有條件可支撐5%的目標。

中國媒體界面新聞報導，國新辦今年就2024年1至2月份國民經濟運行召開記者會，國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華表示，因宏觀組合政策發揮果效，當前經濟運作持續恢復。

她說，從前兩個月經濟發展的情況而論，雖然面臨的環境依然複雜嚴峻，但中國經濟基本面持續向好，推動經濟回升的積極因素累積增強，經過努力可實現5%左右經濟成長預期目標。

有關各方關切中國恐陷入通縮

通貨緊縮小百科

通貨緊縮指整體物價水準呈現普遍性、持續性下滑現象，多以消費者物價指數（CPI）作為主要衡量指標。

依據國際貨幣基金（IMF）定義，CPI年增率連續2季負成長，技術定義上符合通貨緊縮。

通貨緊縮對總體經濟的衝擊在於預期物價走跌，可能導致消費者不消費、生產者不生產、採購經理人不採購等狀況，經濟活動無限期遞延，經濟成長因而停滯。

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，劉愛華表示，從未來的走勢看，隨著商品和服務需求持續恢復，以及消費品以舊換新等政策帶動，同時考慮到翹尾下拉的影響減弱，預計居民消費價格仍將呈現溫和上漲態勢。

她說，下階段將按照中央經濟工作會議和全國兩會的決議，繼續促進消費的穩定增長，不斷提升消費能力和意願，培育壯大數位消費等，以高品質的供給，引領和創造消費新需求。

雖然統計顯示，中國2月城鎮失業率較上月攀升，但她分析，這主要是受到春節因素影響，符合季節性變動規律，並說從數據來看，今年以來，就業情勢整體穩定，同時城鎮調查失業率也保持穩定。

不過劉愛華坦承，目前就業總量壓力和結構性癥結仍有待化解，維持就業情勢穩定仍需各方面持續努力。

至於青年失業率數據何時發布、如何發布？劉愛華表示，現在每月由國家統計局數據發布庫，發布不包含在校生的16至24歲、25至29歲、30至50歲的勞動失業率，時間在每個月記者會後2至3天內。（編輯：曹宇帆/陳鎧妤）1130318

#中國
#中國國家統計局
#青年失業率
#劉愛華
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