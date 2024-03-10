上海新鮮人起薪盼4萬元 憂長時加班學歷內捲

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（中央社台北10日電）上海2024年畢業生人數再創新高。9日上海舉行春季就業招聘會，吸引許多應屆畢業生。他們的求職考量除了薪水，就是希望少加班。也有許多學生觀察到碩士學歷是必要條件，打算繼續考研。

澎湃新聞報導，2024年上海市應屆畢業人數再創新高，預估達24.5萬人。9日上海市人力資源和社會保障局聯合其他部門舉辦第一場上海春季業就朝聘會（春招），釋出2.3萬個職缺，湧入許多應屆畢業生求職。

對許多中國大學應屆畢業生而言，人民幣8000至1萬（下同，約新台幣3萬5000元至4萬4000元）是普遍期望薪資。一位求職學生表示，若是薪水7、8000元，扣掉房租和餐費就所剩無幾，因此很多外地學生不會選擇留在上海。

除了薪水之外，「加班」是中國應屆畢業生最關心的問題。有一位參加春招的同學表示自己經歷過一個月加班30至40小時的實習，直呼「薪水可以少一點，但是不想再加班了」，但學生也知道自己在這方面沒有「議價權」。

不過比較在乎薪水的學生表示，可以接受「內捲」（過度競爭）和「加班」，「工資高一點，加班在我接受範圍之內就好」、「可以捲，只要薪資和努力成正比就可以。」

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儘管今年才有許多中國輿論報導和大專院校呼籲學生不要一味考研究所，卻還是有學生觀察到「實習的時候，轉正的都是碩士研究生」、「現在參加實習，周邊都是海歸（海外留學回國就業者）或985（重點工程院校）碩士」，學歷內捲現象依然存在，碩士學歷甚至海外學歷在很多中國學生眼中仍是必要條件。

在這場招聘會上，很多企業甚至已經釋出針對2025年畢業生的職缺。中國國投人力資源服務有限公司上海分公司營運總監翟鳴，鼓勵學生應儘早開始職業規劃，從大二、大三就該開始考慮是否喜歡本科系的就業方向、未來發展，若不喜歡則要思考是否需要輔系或是投入實習。（編輯：廖文綺/唐佩君）1130310