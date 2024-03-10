中國2月CPI轉正 分析指仍未走出通縮陰影

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（中央社記者張淑伶上海10日電）中國官方昨天公布的數據顯示，2月消費者物價指數（CPI）年增率由負轉正。分析指出，接下來春節拉動的因素消失，在多行業依舊面臨需求偏弱的情況下，中國尚未走出通縮陰影。

國家統計局9日發布數據，2月 CPI CPI小百科 消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。 可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。 資料來源：主計總處 看更多 關閉 年增率為0.7%，是2023年9月以來首次正成長。

陸媒第一財經引述多名證券分析師指出，2月CPI表現超預期，除了去年春節在1月、與今年不同之外，假期較熱的出行和文娛活動是主要的推動力。假期過後日常消費能否同樣快速恢復，還需要看居民的就業和收入恢復的情況。

分析說，如果剔除春節影響，物價仍在低位，跟近期採購經理人指數（ PMI PMI小百科 採購經理人指數（PMI）為一綜合性指標，係每月對受訪企業的採購經理人進行調查，並依調查結果編製成的指數。 調查範圍包括製造業與非製造業，製造業以新增訂單數量、生產數量、人力僱用數量、存貨，以及供應商交貨時間等5項細項，請經理人針對各項與上個月進行比較；非製造業則以商業活動、新增訂單數量、人力僱用數量，以及供應商交貨時間等4項進行比較。 採購經理人指數介於0%~100%之間，若高於50%表示製造業或非製造業景氣正處於擴張期，若低於50%表示處於緊縮期。 資料來源：國發會 看更多 關閉 ）等數據訊號一致，指向當前經濟仍有壓力。未來1至2個月是重要觀察期，看是否有新一輪政策陸續公布，對居民就業收入恢復和住房價格調整能產生影響。

中國證券報引述民生銀行首席經濟學家溫彬分析，從產業鏈來看，上游工業品價格受國際大宗商品價格上漲的傳導而有所回暖，下游價格則在一定程度上得到了需求改善的支撐。但中游冶金、化工、建材、設備製造等行業依舊面臨需求偏弱導致的價格下行壓力。

報導指出，雖然物價出現一定的回升跡象，但春節後食品價格正在較快回落，服務消費也將進入淡季，物價總體仍處於低位運行狀態。宏觀經濟政策加大力度擴內需的空間依然較足，中國央行有可能適時降準降息。

法新社引述品點資產管理有限公司總裁兼首席經濟學家張志偉說，現在斷定中國 通貨緊縮 通貨緊縮小百科 通貨緊縮指整體物價水準呈現普遍性、持續性下滑現象，多以消費者物價指數（CPI）作為主要衡量指標。 依據國際貨幣基金（IMF）定義，CPI年增率連續2季負成長，技術定義上符合通貨緊縮。 通貨緊縮對總體經濟的衝擊在於預期物價走跌，可能導致消費者不消費、生產者不生產、採購經理人不採購等狀況，經濟活動無限期遞延，經濟成長因而停滯。 看更多 關閉 已經結束還為時過早，因為內需依然相當疲軟，新房銷售也未能趨穩。

中國官方一直否認正在經歷通貨緊縮，然而，中國在疫情後的經濟恢復情況不如預期，居民收入減少，家庭部門消費不如預期，CPI多月處於負成長，從2023年4月起，多名經濟學者就指出，中國經濟已經出現令人擔憂的通縮跡象。（編輯：唐佩君）1130310