路透：中國資金撤離極快 觸及境外投資上限

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（中央社台北7日電）路透社報導，中國資金正以極快速度撤離，並湧入投資海外資產的基金，觸及中國訂下的境外投資限制，反映投資者對中國國內市場信心低迷，令中國要恢復投資者對國內市場的信心，及穩定人民幣更複雜。

路透社6日的報導指出，合格境內機構投資者（Qualified Domestic Institutional Investor），簡稱QDII，是中國境內投資者在北京嚴控資本流向下， 一個投資境外證券的管道。

報導指出，根據中國證券投資基金業協會的數據，今年1月，QDII的基金銷量年增50%，創歷史新高；但中國國內股票共同基金的銷量則下跌35%。QDII基金管理的資產規模年增19%。

知情人士透露，一種在中國銷售的QDII產品正在向英國對沖基金貝萊德投入資金，該產品今年的融資額激增了5倍，籌集接近1200萬美元，而2023年則籌集了210萬美元。

有消息人士形容，今年中國本地投資者對QDII基本的需求「簡直瘋了」。

報導指出，這反映中國資本帳戶及貨幣面臨壓力，以及恢復重建國內投資者對國內市場的信心，也面臨挑戰。

報導引述上海為總部資產管理公司FR Harvest Asset Management的創始合夥人Le Rong表示，感到富有的客戶有壓力進行資產配置，而該公司幫客戶透過QDII進行境外投資。

Le Rong表示，中國在長達20年的高成長及高回報後，在可見的將來要面對經濟放緩。

報導指出，目前中國股市正接近5年來的最低點，而中國30年期國債收益率已跌至歷史新低。

QDII受到中國國家外匯管理局規定的配額或境外投資限額限制。官方數據顯示，自去年7月以來，尚未授予新的配額，累計批准配額為1655億美元。

陸媒證券時報1日報導，近期多檔QDII基金陸續宣布限制大額申購，部分基金產品甚至將申購上限設置為人民幣300元（約新台幣1315元）。

業內人士認為，這或與各家基金公司外匯額度不足有關。當基金公司旗下某檔QDII產品遭遇大額申購，還會導致其他產品額度進一步緊張，因此採取限購措施。

該業內人士又指，隨著投資者分散風險意識增強，QDII作為全球資產配置工具持續受到青睞。

路透社的報導也指出，上週華夏基金將投資者對其華夏全球科技先鋒混合型證券投資基金的每日認購上限，設定為2000元，該基金將美國科技巨頭列為其持有的最大持股之一。

宏利基金管理公司為其印度「機會股票投資基金」，設定了每日最高購買額300元。渣打銀行最近也以「商業原因」為由，停止中國客戶對QDII產品進行新投資。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130307