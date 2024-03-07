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陸前統計局長指經濟信心不足 應千方百計擴大內需

2024/3/7 12:12
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（中央社台北7日電）中國國務院總理李強政府工作報告表示今年經濟總體回升向好；而前中國國家統計局局長寧吉喆今天指出實務上出現困難和信心不足，部分企業經營不易，籲應千方百計擴大內需。

李強5日在中國人大開幕式進行政府工作報告時說，今年經濟發展有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變也不會改變。全年經濟成長率目標訂約5%。

陸媒澎湃新聞報導，今天全國政協14屆二次會議舉行第二次全體會議，14位委員進行大會發言，其中，前國家統計局局長、現任全國政協經濟委員會副主任、中國國際經濟交流中心副理事長寧吉喆也發表看法。

寧吉喆表示，今年中國經濟發展仍面臨多項挑戰：例如外部壓力和內部困難並存，國內大循環存在堵點、供需總量失衡，企業增產不增收、部分行業產能過剩、實際困難和信心不足並存，部分企業經營困難等。

他認為，保持5%左右的經濟增長率必須強化逆周期調節，建議加大宏觀調控力度，實施積極財政政策，例如擴大財政支出規模，增加地方專項債券規模，增加中央預算內投資規模，發行超長期特別國債，落實好結構性減稅降費政策，必要時把儲備政策投入實際操作。

另他強調中國必須千方百計擴大內需，開拓城鄉和區域發展空間。唯有擴大內需，才能發揮人口規模巨大的中國式現代化優勢；全面擴大新型消費、傳統消費、恢復性消費為基礎拉動成長等。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1130307

#中國經濟
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