中國兩會高喊新質生產力 經濟問題仍缺解方

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（中央社台北7日電）中國兩會期間大力提倡經濟新名詞「新質生產力」，強調以科技創新推動產業創新，加速新型工業化。分析指出，口號雖以未來前景做號召，然而在中國經濟不振的情形下，如何實踐才是問題。

中共總書記習近平去年提出的「新質生產力」，不但在今年被列入了中國政府工作報告之中，在兩會期間的多個場合更是不斷被提及，被各界認為指示了未來中國經濟發展的動向。

據路透社報導，北京希望透過「新質生產力」在地緣政治壓力與來自美國的科技封鎖之下，增強中國的科技實力。另一方面，這個口號也將中國當前的經濟困難焦點，轉移至對於未來前景的期盼。然而，如何實踐才是問題所在，且能否成功也尚不確定。

報導引述一名中國政策顧問表示，推動科技創新是正確的方向，但是要如何實現，依循什麼途徑，以及使用什麼樣的機制推動科技創新，提高生產力。「現實的情況是，市場的力量正逐漸削弱，政府主導的力量在增強」。

經濟學人智庫（EIU）高級經濟學家徐天辰（Xu Tianchen）認為，在今年的議程中將「新質生產力」提前，顯示中國的領導人對於中國在先進晶片、人工智慧等尖端技術落後美國的焦慮。

中國國務院總理李強在5日的政府工作報告中強調，將增加對科技領域的投資，並表示這些投資將促成人工智慧、大數據應用等領域的最終成果。

然而不少經濟學者認為，中國當前最為迫切的事項應該是「擴大內需」。顯然，在李強的報告中，這些外界關注的措施，重要性較低。

報導提到，北京已通知各省級政府推動相關的事項，但是如何促進由上而下的創新，仍存在懸而未決的問題。倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院主任曾銳生（Steve Tsang）認為整份報告呈現的是「由上而下」，執行者只是加強了「習近平對經濟的思考」

另一個風險則是，這樣的措施可能會造成資金分配不當，國家對於一些永遠不會有回報的領域，投入大量的研發補貼。

報導提到，中國對國家安全的關注、政府嚴格的控制，都有可能阻礙創新、外國投資以及吸引和留住頂尖人才。

前述的中國政策顧問則說，「如果要支持創新，就應該給人們更多思考和說話的自由，因為很多的創新是思想碰撞的結果。這會是一個很大的矛盾。」（編輯：吳柏緯/唐佩君）1130307