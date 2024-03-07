王毅兩會談美中關係 稱美方錯誤認知還在延續

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（中央社記者呂佳蓉北京7日電）針對美中關係，中國外長王毅今天說，美國總統拜登去年與中國國家主席習近平於舊金山會晤時說不支持台獨，之後關係有些進展，但是美方的對中錯誤認知仍在延續，所做的承諾並沒有真正兌現。

王毅在今天的14屆全國人大二次會議外長記者會上做上述表示。

面對美中關係的提問，他提到，去年11月，中美元首在舊金山舉行歷史性會晤，雙方就推動中美關係止跌企穩、重回健康發展軌道達成了共識，明確了方向。

王毅指出，習近平深刻闡明了中方對中美關係的基本方針和原則立場。拜登重申美國不尋求新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台灣獨立」，並表示美國樂見中國發展富裕，不尋求打壓遏制中國發展，不尋求與中國脫鈎。

王毅進一步表示，舊金山會晤以來，中美關係改善確實取得一些進展。不過不得不指出，美方的對華錯誤認知仍在延續，所做的承諾並沒有真正兌現。打壓中國的手段不斷花樣翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷所思的程度。

他接著四問美國，「美國如果總是說一套、做一套，大國的信譽何在？美國如果一聽到『中國』這兩個字就緊張焦慮，大國的自信何在？美國如果只讓自己保持繁榮，不允許別國正當發展，國際公理何在？美國如果執意壟斷價值鏈高端，只讓中國停留在低端，公平競爭何在？美國面對的挑戰在自身，而不在中國。如果一門心思打壓中國，最終必將害了自己。」

他說，中方敦促美方認清歷史發展大勢，客觀理性看待中國的發展，積極務實地展開對中國的交往，言行一致地把承諾落到實處。與中方一道，推動中美關係走上穩定、健康、可持續的發展軌道。

中俄關係是今年外長記者會上對外關係的第一題。

王毅說，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持高水平運行。雙方政治互信持續深化，互利合作優勢互補，民間交往熱情高漲。

他指出，中俄雙方打造了一種完全不同於冷戰舊時代的大國關係新範式，在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，堅持永久睦鄰友好，深化全面戰略協作。（編輯：陳鎧妤）1130307