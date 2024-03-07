王毅兩會外長記者會共答21題 未有中日關係提問

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（中央社記者呂佳蓉北京7日電）中共中央政治局委員、外長王毅今天回鍋兩會外長記者會，共回應21題外交問題，涉及中俄、中美、中歐與南北韓等議題，但今年未有中日關係的提問。

14屆全國人大二次會議外長記者會今天在梅地亞新聞中心舉行。王毅還在會中宣布，將持續推出便利中外人員往來舉措，包括更多支付便利。並且從3月14日起，中方將進一步對瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡6國試行免簽政策，希望更多國家也給予中國公民簽證便利，加快推動國際客運航班恢復。

王毅在回應中歐問題的提問說，中方給予歐洲多國免簽待遇，便利了雙方人員和經貿往來。但又提到，幾年前，一份歐盟政策文件給中國同時貼上「夥伴、競爭者、制度性」對手三種標籤，但這種三重定位不符合事實也不可行，反而帶來不必要的干擾和阻礙。

他比喻，「就好比汽車開到十字路口，紅燈、黃燈、綠燈三種訊號燈同時亮起，這車還怎麼開？」盼中歐關係一路開綠燈。

今年亦有提及南海議題，正值中菲從去年開始於此區海域緊張不斷升溫，王毅表示，「關於海上爭端，中方一直保持高度克制」，但不允許「善意」被濫用。他未點名的說，「我們也奉勸某些域外國家不要挑事生非，選邊站隊，不要成為南海的攪局者和肇事方。」

今年有朝鮮半島提問，但未有中日關係的問題。

王毅針對朝鮮半島局勢指出，當前半島局勢日趨緊張，這是中方不願看到的。「世界已經夠亂了，半島不應再次生戰生亂」。「誰要借半島問題開冷戰對抗的倒車，就要承擔歷史責任；誰要破壞地區的和平穩定，就會付出巨大代價。」

這場記者會還提及了俄烏戰爭，王毅基本重申以往中方的立場，指出「中方專門見此發布立場文件，多次派出特使穿梭斡旋」，目標就是為止戰和談鋪路。

此外，王毅也在會中講述、宣傳中國的外交理念、「一帶一路」，也談到了中非問題，指中非是「命運與共的兄弟」。他還提及，「講述中國故事的外國記者朋友正不斷增多」，這些年有越來越多「洋網紅」分享在中國的所見所聞，「歡迎更多外國朋友一起來講述中國故事」。（編輯：陳鎧妤）1130307