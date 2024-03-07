中國兩會側寫：王毅回來了 最想問的問題仍留懸念

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（中央社記者呂佳蓉北京7日電）中共中央政治局委員、外長王毅今天回鍋「兩會」外長記者會。今年因宣布不舉行總理記者會，再加上新外長人事案，讓這一記者會成為兩會期間最受關注的場次，但是，最想問的「秦剛為什麼被免職外長？」仍是懸念。

今天的人大、政協兩會外長記者會10時開始，在記者會開始前3個小時，早上7時多，就已經有媒體排隊。長長人龍，在新聞發布廳大門打開時，所有媒體迅速地拿起放在地上的攝影器材、厚重的背包，一湧而上步入會場，現場馬上座無虛席。

王毅前後共回應了21題，涉及中美、中俄、中歐、台灣、南海、非洲，與中國外交思路等議題。面對現場上百名記者，他今天神情老練、信手拈來，時而用手勢強調論述，在媒體提問時常一手叉腰，另一手時而抵著下巴，傾著身子聽取問題，儼然在這一領域上，是中國「外交老闆」的姿態。

如果按照過往的慣例，王毅早已是退休官員。

被免職的前外長秦剛前年底任職外長，他在去年現身外長記者會時還拿著「憲法」談台海議題，作為首秀感到戰狼風格難變、直接剛硬。

秦剛是最年輕的外交部長，卻也是最短命的。在中共20大後，儘管中國外交系統人才出現斷層問題，但秦剛不在外界最熱門討論的外長名單內，他的出線令人備感意外，而他上任不久後的被免職更是震驚中外。

秦剛在2022年12月30日的人大常委會上被任命為中國外交部部長；2023年的兩會，56歲的他當選國務委員，晉升副國級，成為當時最年輕的「黨和國家領導人」。

之後，同年6月，秦剛長時間未公開露面缺席多個重要外交活動，引發外界關注，到了2023年7月人大常委會會議上，決定免去秦剛兼任的外交部長職務。但是，對於秦剛為什麼走下中國外交政壇，至今官方都沒有給答案。

今天的記者會上，除了一系列的外交問題外，媒體其實最想問王毅的是，「秦剛去哪了？」、「為什麼被免職？」、「接下來，中國外交部長的安排是誰？」

這些問題隨著記者會結束後，王毅要離開現場時，媒體衝上講台前最想詢問，但是在各種問題交錯聲此起彼落，與保安人員的阻擋下，再度留下懸念。（編輯：唐佩君）1130307