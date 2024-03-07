更多編輯台推薦新聞：
中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂
社會

海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
中國兩會
新聞專題
中國兩會1/45
首頁 / 兩岸

中國兩會側寫：王毅回來了 最想問的問題仍留懸念

2024/3/7 13:13（3/7 13:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國外長王毅7日在兩會的外長記者會上回答記者問題，涉及中美、中俄、中歐、台灣、南海等議題。中央社記者呂佳蓉攝 113年3月7日
中國外長王毅7日在兩會的外長記者會上回答記者問題，涉及中美、中俄、中歐、台灣、南海等議題。中央社記者呂佳蓉攝 113年3月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京7日電）中共中央政治局委員、外長王毅今天回鍋「兩會」外長記者會。今年因宣布不舉行總理記者會，再加上新外長人事案，讓這一記者會成為兩會期間最受關注的場次，但是，最想問的「秦剛為什麼被免職外長？」仍是懸念。

今天的人大、政協兩會外長記者會10時開始，在記者會開始前3個小時，早上7時多，就已經有媒體排隊。長長人龍，在新聞發布廳大門打開時，所有媒體迅速地拿起放在地上的攝影器材、厚重的背包，一湧而上步入會場，現場馬上座無虛席。

王毅前後共回應了21題，涉及中美、中俄、中歐、台灣、南海、非洲，與中國外交思路等議題。面對現場上百名記者，他今天神情老練、信手拈來，時而用手勢強調論述，在媒體提問時常一手叉腰，另一手時而抵著下巴，傾著身子聽取問題，儼然在這一領域上，是中國「外交老闆」的姿態。

如果按照過往的慣例，王毅早已是退休官員。

被免職的前外長秦剛前年底任職外長，他在去年現身外長記者會時還拿著「憲法」談台海議題，作為首秀感到戰狼風格難變、直接剛硬。

秦剛是最年輕的外交部長，卻也是最短命的。在中共20大後，儘管中國外交系統人才出現斷層問題，但秦剛不在外界最熱門討論的外長名單內，他的出線令人備感意外，而他上任不久後的被免職更是震驚中外。

秦剛在2022年12月30日的人大常委會上被任命為中國外交部部長；2023年的兩會，56歲的他當選國務委員，晉升副國級，成為當時最年輕的「黨和國家領導人」。

之後，同年6月，秦剛長時間未公開露面缺席多個重要外交活動，引發外界關注，到了2023年7月人大常委會會議上，決定免去秦剛兼任的外交部長職務。但是，對於秦剛為什麼走下中國外交政壇，至今官方都沒有給答案。

今天的記者會上，除了一系列的外交問題外，媒體其實最想問王毅的是，「秦剛去哪了？」、「為什麼被免職？」、「接下來，中國外交部長的安排是誰？」

這些問題隨著記者會結束後，王毅要離開現場時，媒體衝上講台前最想詢問，但是在各種問題交錯聲此起彼落，與保安人員的阻擋下，再度留下懸念。（編輯：唐佩君）1130307

#人大常委會
#中國
#王毅
#兩會
#秦剛
延伸閱讀
王毅兩會外長記者會共答21題 未有中日關係提問中國人大發言人：李尚福已非代表 不能參加兩會中國取消總理記者會 評論指總理地位降低兩會側寫／李強表情更受關注 傳遞習的聲音兩會側寫／圍成一個圈的「追趕跑跳碰」採訪回來了
中國兩會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
習近平提「和平統一」 邱太三：拍板定案
172.30.142.18