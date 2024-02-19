中國經濟復甦不如預期 公股銀：對香港分行影響小

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（中央社記者張璦台北19日電）財政部近日邀集公股行庫總經理開會，聚焦海外授信貸後管理等9大議題，同時，財政部在會中關切，中國經濟復甦不如預期是否影響公股銀香港分行，與會行庫高層則指出，由於香港分行是存款行、多做拆放，存款利息收入相當好，影響小但仍會留意風險管控。

財政部於春節連假後邀集公股行庫總經理開會，由財政部次長阮清華主持、國庫署高層參與，進行年度總體檢與新年展望，會中聚焦9大議題。

據了解，會中討論主題包括重大偶發事件相關程序與遵循、強化內稽內控查核能力、完善內部檢舉制度、ESG（環境、社會及公司治理）與綠色授信、高階資產業務、海外人才進用情況、歐美與柬埔寨海外聯貸貸後管理、防阻詐措施、資安防護。

與會人士轉述，財政部特別提醒行庫遵循金管會「金融資安行動方案2.0」以及AI（人工智慧）相關指引等，以及應多參加國際ESG評比、持續扮演綠色金融領頭羊。

海外聯貸案部分，與會人士表示，財政部主要提醒應留意商用不動產授信案、尤其美國地區，因為COVID-19疫情後居家上班成為一股趨勢，使商用不動產需求減弱，若租金報酬率比不上貸款利率成本，恐衍生逾期問題。

與會人士轉述，公股銀對中國曝險占淨值比率已經大幅降低，這次財政部關切面向，為中國經濟復甦不如預期是否將對公股銀香港分行營運造成影響，行庫總經理多認為影響不大。

與會人士說明，主因是公股銀香港分行多是「存款行」，吸收美元存款，做資金拆放，近來美元利率維持高檔，各行庫的香港分行存款利息收入表現相當不錯，但仍會時刻留意風險管控。

此外，與會人士表示，去年公股行庫受惠台美利差大，SWAP（換匯交易）獲利動能全開，但也不是每年都有這種商機，且公股行庫過去多以發展企金為主，財政部一直希望消金也能衡平發展，尤其在高階資產客戶方面加大力道開發，強化經營韌性。（編輯：翟思嘉）1130219