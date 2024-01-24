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財劃法修正 財部：適時邀集地方政府協商尋求共識

2024/1/24 21:33
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（中央社記者張璦台北24日電）財政部今天召開地方財政聯繫會報，除綜合研討政府發行永續發展債券、促參等議題，針對財劃法修正，財政部表示，已就統籌稅款分配公式洽詢地方政府意見，後續將通盤考量中央、地方狀況，審慎擬具方案，適時邀集地方協商，尋求共識。

財政部今天召開「地方財政業務聯繫會報」，以加強地方財政輔導，協助地方政府廣闢財源、增進財務效能，多數地方財政首長均親自出席或指派代表參加。

財政部次長阮清華在會中表示，盼各地方政府嚴守財政紀律，持續落實各項開源及節流措施，並期許地方財政人員，面對當前挑戰，應運用創新思維，以增裕財政資源，逐步改善地方財政體質。

同時，為推廣地方政府開源節流措施的績優案例，並拓展財務新思維，會報安排考核績優的澎湖縣政府及嘉義縣政府進行經驗分享。

財政部指出，其中，澎湖縣政府分享財務管理成效，透過納入集中支付及控管歲出預算，有效降低歲入歲出差短，並藉由擴大稅基及稅源、加強欠稅及應收未收罰鍰的清理、設定地上權及區段徵收等，增裕縣庫收入，另舉辦花火節結合迪士尼主題，創造觀光產值。

嘉義縣政府則就債務管理進行分享，收支情形自民國105年度起由赤字轉為賸餘，103年度至112年度償還債務計新台幣108.72億元，主要透過核實編列預算，推動開源節流措施，包括開徵土石採取景觀特別維護稅、加強欠稅清理等。

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財政部提到，為協助地方招商引資，這次會報邀請推動促參司就「促進民間參與公共建設基本認知」進行專題報告；國庫署則就「地方政府融資新選擇（公債及永續發展債券）」提出專題簡報，介紹地方政府發行公債的法規及實務，並搭配國內外案例分享永續發展政府債券發行概況，各地方財政首長對這次會報相關個案經驗分享及專題報告均給予肯定。

針對地方政府關心財政收支劃分法修正議題，財政部表示相當重視，並說明目前已就統籌稅款分配公式洽徵地方政府意見，等意見均回覆後，將通盤考量中央及地方財政狀況，審慎規劃擬具方案，並適時邀集地方政府協商，以尋求共識。（編輯：張若瑤）1130124

#嘉義縣政府
#澎湖縣政府
#阮清華
#財政部
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