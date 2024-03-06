高盛示警中國政策不明莫投資 未來十年經濟穩步放緩

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（中央社上海6日綜合外電報導）根據高盛集團（Goldman Sachs Group）財富管理部門投資長莫沙瓦-拉馬尼指出，即便中國股市已經大幅下跌，也不足以成為投資中國的理由。

彭博（Bloomberg News）昨天報導，莫沙瓦-拉馬尼（Sharmin Mossavar-Rahmani）接受彭博電視訪談時表示：「我們所有客戶都在問我們這個問題，考量到中國股票看起來如此便宜，人們難免會說，那個，它是否已經過了最糟糕的時候。我們的觀點是，不應該在中國投資。」

莫沙瓦-拉馬尼為自己的看法列舉諸多理由，包括對未來10年經濟將穩步放緩的預期。她說，到目前為止，經濟增長3大支柱，也就是房地產市場、基礎設施和出口，將出現疲軟，使中國陷入困境。

她說，中國政策制定缺乏明確性，加上經濟數據參差不齊，升高對中國投資的疑慮。

過去一年，中國共產黨領導層一直強調資訊安全的重要性，限制資料從中國流出。國家統計局也暫停發布一些失業數據。

北京4日宣布取消國務院總理的兩會記者會，打破數十年以來在重大會議上舉行年度記者會的傳統。

莫沙瓦-拉馬尼說：「目前還不清楚長期政策的總體方向是什麼。政策不確定性通常會給股市帶來一些限制。」

地緣政治緊張局勢持續升級之際，投資人憂心國內需求，基準的滬深300指數上個月重挫至5年低點。此後，在監管機構採取措施遏制拋售並推動機構買入後才出現反彈。

她認為中國可能會推出一些短期刺激措施，但中國房地產業尚未觸底。

莫沙瓦-拉馬尼還表示：「數據不清楚—我們真的無法深刻了解去年成長多少、今年又將成長多少。」許多經濟學家懷疑中國官方經濟擴張數據，這呼應了他們的擔憂。

官方公布去年中國經濟成長率超過5%，但莫沙瓦-拉馬尼表示，「大多數人認為這不是真正的成長數字，實際上要弱得多」。

她總結說：「我們不建議客戶在這個時候進入中國。」（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1130306