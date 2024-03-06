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外資加速撤離中國之際 荷蘭關閉重慶領事館

2024/3/6 09:57
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（中央社台北6日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）報導，在中國愈來愈難吸引外資的此時，荷蘭政府決定關閉他們在重慶的領事館。

荷蘭大使館1日在舊稱推特（Twitter）的社群平台X發文說，重慶及其周邊省分的業務，未來由位在北京的大使館代為處理。

根據一名在場的不具名人士說法，荷蘭代表們1日在成都舉行的外商會議中表示，做出關閉重慶領事館的決定，是因為荷蘭在當地的商務活動有限。

對此，中國外交部表示，每個國家都有權決定設立或關閉海外辦公室，且中方尊重荷蘭的決定。荷蘭大使館則婉拒評論。

中國上個月表示，去年外國企業對中國的直接投資增幅為1990年代初以來最低。彭博指出，這項數據凸顯出，北京欲以更多外資來協助復甦中國停滯不前的經濟上，面臨著不小挑戰。

中國和歐盟之間的分歧已因俄烏戰爭和貿易議題而加深，尤其是在電動車方面；然而，沒有跡象顯示荷蘭關閉領事館一事與此有關。去年，荷蘭情報部門表示，儘管中國是荷蘭重要的貿易夥伴，但仍對荷蘭經濟安全構成「最大威脅」。

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此外，荷蘭政府也加入了美國行列，限制中國取得某些高科技。荷蘭半導體設備龍頭艾司摩爾控股公司（ASML Holding NV）對中的部分設備出口執照也因此遭撤銷。

在重慶設有領事館的國家並不多，包括日本、加拿大和匈牙利。2020年時，中國要求美國關閉距離重慶不遠的美駐成都總領事館，以報復時任川普政府關閉中國駐休士頓總領事館。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130306

#中國
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#重慶
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