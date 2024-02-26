傳螞蟻競標瑞信中國投行事業 恐因監管疑慮受阻

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（中央社紐約25日綜合外電報導）美國媒體今天報導，中國金融科技業巨頭螞蟻集團出價競標瑞士信貸在中國的投資銀行業務，價碼高於美國億萬富豪避險基金經理人葛里芬的城堡證券公司，但可能因監管疑慮而敗北。

路透社報導，彭博（Bloomberg News）引述知情人士指出，螞蟻想藉由買下瑞士信貸（Credit Suisse）在中國業務，來建立自身在當地證券事業；但由於北京偏好由外國買家收購瑞信資產，因此若由螞蟻得標，案件恐面臨徹底審查。

瑞信去年3月因瀕臨破產，而遭到瑞士最大銀行瑞士銀行集團（UBS Group）收購。

根據彭博報導，瑞銀如今面臨兩難：該選擇出價較高的螞蟻，或接受出價較低、但較可能獲得中國當局批准的城堡證券（Citadel Securities）。葛里芬（Ken Griffin）的城堡證券去年12月提出競標價約為15億至20億人民幣（約新台幣66億至88億元）。

瑞銀、螞蟻和城堡證券都未立即回覆路透社的置評請求。

瑞銀收購瑞信是2008年全球金融危機以來世界最大的銀行業併購案，當時瑞士當局為了避免瑞信倒閉，火速促成這樁交易。

路透社本月稍早報導，由於瑞銀接手瑞信後，導致旗下專注於中國市場的銀行家人數大增，因此正計劃在未來幾個月內裁員。（譯者：洪啟原/核稿：張正芊）1130226