房市動盪影響經濟 分析指中國財政赤字上看3.5%

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（中央社台北28日電）中國兩會將於3月初登場，宏觀經濟數據目標是一大焦點。分析認為，房市動盪影響加上消費力道不足等原因，中國經濟勢必須藉由寬鬆的貨幣政策引導，因此財政赤字率目標可能訂在3%以上，甚至達到3.5%。

今年中國全國政協會議及全國人大會議（全國兩會）將先後於3月4日及5日登場，其中中國國務院總理李強將發表任內首份政府工作報告，將涉及多項宏觀經濟數據目標，令外界關注。

界面新聞引述多位券商人士、智庫的經濟學家分析，今年中國國內的經濟面臨需求不足、社會預期偏弱、風險隱患仍多等困難，加上房地產市場的風險仍存在，預計宏觀經濟政策仍會保持「穩增長」的大方向。

信評機構東方金誠國際首席宏觀分析師王青認為，今年的財政赤字率目標有可能設在3.5%左右，比去年的目標上調0.5個百分點。

王青說，新增地方政府專項債規模會達到人民幣4兆元（約新台幣17.6兆元）左右，比去年上調2000億元，「這能夠保障基建投資繼續處在比較高的成長水準，抵銷房地產行業低迷帶來的影響、穩定宏觀經濟運行」。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬也認為，今年赤字率目標將設在3.5%左右，同時財政支出結構和稅費優惠政策將進一步優化。

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王青並稱，化解地方債務風險將是今年財政政策的一個關鍵點。在去年第4季特殊再融資債券大規模發行的基礎上，預計今年還會繼續發行一定規模的特殊再融資債券。

然而也有人秉持不同的觀點，財信研究院副院長伍超明認為，在今年年初的赤字率目標設定可能相對保守，預估在3%左右，但不排除年中調整的可能性。以全年來看，「地方政府專項債規模在4兆元，增發1兆元左右國債的可能性較大」。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1130228