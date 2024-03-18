中國房地產尚未復甦 1至2月銷售年減近3成

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（中央社記者張淑伶上海18日電）中國國家統計局今天發布1至2月份的經濟數據，在拖累經濟的房地產方面，其開發投資仍年減9%，新建商品房銷售額年減29.3%。至於眾所關注的青年失業率，將在3天內公布。

官方發布，1至2月份，社會消費品零售總額人民幣8兆1307億元（約新台幣36兆元），年增5.5%。服務零售額年增12.3%。

據中國網，國家統計局新聞發言人劉愛華今天在國新辦新聞發布會上表示，在服務消費需求的帶動下，服務業景氣連續兩個月回升，業務活動預期指數持續處於較高景氣區間，

1至2月份，全國固定資產投資（不含農戶）5兆847億元，年增4.2%，增速比2023年全年加快1.2個百分點，其中，製造業投資成長較快，年增9.4%，增速加快2.9個百分點。不過，民間固定資產投資2兆6753億元，僅年增0.4%。

1至2月份，規模以上工業增加值實際年增7.0%，2月份比1月成長0.56%。

在房地產方面，1至2月份，全國房地產開發投資1兆1842億元，年減9.0%；其中，住宅投資年減9.7%。房屋新開工面積年減29.7%。其中，住宅新開工面積年減30.6%。

1至2月份，新建商品房銷售面積1億1369萬平方公尺，年減20.5%，其中住宅銷售面積下降24.8%。新建商品房銷售額1兆566億元，年減29.3%，其中住宅銷售額年減32.7%。

其他數據還包括：1至2月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%；消費者物價指數（CPI）持平，其中1月份年減0.8%，2月份年增0.7%。

劉愛華表示，外部不穩定、不確定因素較多，國內有效需求不足等問題仍然存在，所以經濟回升的基礎還是需要加固，加上1至2月份主要指標在全年的占比相對比較小，後期的經濟走勢還需要進一步觀察。

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澎湃新聞報導，對於青年人失業率數據，她表示，現在每月透過國家統計局數據發布庫發布不包含在校生的16至24歲、25至29歲、30至50歲的勞動力失業率，具體的更新時間是在每個月新聞發布會後2至3天之內。

由於16至24歲青年失業率曾經連續3個月都超過20%，中國去年一度停止公布並宣布「優化」統計方法。今年1月重新發布，剔除約6200萬名「在校學生」，僅以離開學校、進入社會，需要工作的青年為統計對象，當時以新方法公布的2023年12月青年失業率為14.9%。（編輯：唐佩君）1130318