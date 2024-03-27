美媒：中國高層藉論壇坦承經濟風險 加強拉攏外企

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（中央社台北27日電）眾多外企高層出席的「中國發展高層論壇」日前閉幕。美媒報導，與往年論壇不同的是，中國國務院總理李強令人驚訝地坦承，中國在房地產行業及地方政府債務方面面臨越來越大的風險。同時，中國也藉此機會加大了對外企的魅力攻勢。

但外企領袖認為，中國當局除了表態之外，還需要拿出更實際的行動以重建外企的信心。

華爾街日報報導，與往年各屆「中國發展高層論壇」不同的是，「比以往更高級別的官員」更坦率地承認了圍繞中國經濟「與日俱增的擔憂」。

報導指出，李強24日在「中國發展高層論壇」發表開幕演講，是這一論壇開辦以來發表演講的中國最高級別領導人，代表當前中國經濟面臨的風險上升。且目前中國經濟成長放緩，外商投資下降，人們的擔憂與日俱增。

報導提到，李強不出所料地高唱中國的巨大市場和長期成長前景。但令人驚訝的是，他承認了許多讓外企高階主管保持觀望的問題，那就是中國在房地產行業和地方政府債務方面，面臨越來越大的風險。

在許多美企主管看來，現在的問題在於中國高層除了發表演講外，是否還會進一步展現相同的姿態。而李強在直接回應外國商界關心的一些問題時，雖表示中國將應對這些挑戰，但沒有提供很多新的細節。同時，李強也沒有直接談到「國家安全」問題及外界對中國產能過剩的擔憂，而這是許多外企的核心關切。

報導指出，中方向外企表現出樂意接觸，反映出中國迫切希望外企停止深度凍結對中國投資。在美中貿易戰、動態清零關閉人員往來，以及疫後經濟表現不佳下，許多外企紛紛擱置了對中國的新投資，引發了外界對中國經濟長線前景的質疑。

除了疲軟的中國國內經濟，中共總書記習近平對國安威脅的日益重視，引發了一系列受矚目的行動，包括突擊搜查、拘留和其他舉措，隨著美企在中國業務面臨當局更嚴格的審查，美企的擔憂有所加劇。這些不利因素已導致外商投資減少，2023年以人民幣計算的的外商投資額年減8%。今年1至2月更年減20%。

報導提到，在此情況下，中國政府加大了對商界領袖的魅力攻勢。中國商務部長王文濤上週會見了包括蘋果CEO庫克（Tim Cook）等人；中國國務院上週發布了吸引外資的新方案，並修訂了相關規定，放寬了部分跨境資金流動規定，這是許多外企最希望中方實現的事項之一。

總部位於德國慕尼黑的諮詢公司羅蘭貝格（Roland Berger）全球董事總經理德波（Denis Depoux），讚許李強坦率評價了中國的經濟問題，並指這是重要起點。但他也說，現在「我們可以根據實際情況展開對話了」。

中國美國商會（American Chamber of Commerce）主席譚森（Sean Stein）說，中國官員「發出的訊號是對的」。但外企高層主管們在修改投資計畫之前，仍希望看到中國在「改革方面再多一點行動」，因為「這些訊號現在還不足以從根本上改變投資態度」。（編輯：邱國強/吳柏緯）1130327