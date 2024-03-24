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中國發展高層論壇開幕 李強亮相演講向外企喊話

2024/3/24 15:04
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（中央社台北24日電）「中國發展高層論壇2024年年會」今天在北京登場。中國國務院總理李強在開幕演講中除強調中國將加快發展「新質生產力」，並以「一個更加開放的中國，必將為世界帶來更多合作共贏的機遇」向與會外企高層喊話。

新華社報導，「中國發展高層論壇」2024年年會24、25日在北京舉行，李強在開幕式發表主題演講時，作上述表示。

他表示，這次年會以「持續發展的中國」為主題，他認為這是對中國經濟發展狀況的客觀描述，也體現各界對中國經濟「行穩致遠、高質量發展」的關注和期許。

李強說，中國經濟「回升向好的態勢持續鞏固增強，新產業、新模式、新動能加快成長壯大，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變」。

在企業方面，李強提到，「一直以來，我們都把尊重市場、服務企業作為謀劃經濟工作的重要立足點、實施經濟政策的重要著力點」。並強調自去年以來，中國政府建立與企業常態化溝通交流機制，積極構建有效市場和有為政府更好結合的制度機制。

面對國際環境的嚴峻挑戰，李強指出，中國將著力擴大國內需求，進一步推進「全國統一大市場」建設，大力推進「以人為本新型城鎮化」，推動大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新。

他在演講中也再次提到「新質生產力」，指中國將加快構建現代化產業體系，堅持以科技創新推動產業創新，統籌推進傳統產業升級、新興產業壯大、未來產業培育，加快發展「新質生產力」。持續推動綠色轉型，堅定不移走生態優先、綠色發展的道路。

李強表示，中國將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。著力提升政務服務效能，依法保護各類企業合法權益，穩步推進制度型開放，不斷以更高水平的開放鏈接世界。

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他最後喊話說，「一個更加開放的中國，必將為世界帶來更多合作共贏的機遇，我們願同世界分享中國持續發展的大機遇，與各方攜手創造共同發展的美好未來」。

這場開幕式約有400名中外專家學者、政府官員和國際組織代表參加，包括世界銀行總裁彭安杰（Ajay Banga）、國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva），還有外國企業高級主管，包括蘋果公司（APPLE）執行長庫克（Tim Cook）、沙烏地阿美石油公司總裁兼執行長納瑟（Amin H. Nasser）、埃克森美孚石油公司（ExxonMobil）執行長伍茲（Darren Woods）等人。（編輯：廖文綺/邱國強）1130324

#中國
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#中國發展高層論壇
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