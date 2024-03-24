習近平李強蔡奇的1主2臣關係

今年來，人們逐漸看不到中共2號人物李強的身影。從總理記者會的取消，到「中國發展高層論壇」和各國CEO的會面讓位，讓能見度越來越低的李強，越來越像是男1號習近平的「國務辦公廳主任」。

然而，而另一位正牌的「辦公廳主任」蔡奇，在兼管中南海大內事務及全黨的意識型態下，總是在習近平身旁鞍前馬後地陪同，能見度乃至政治份量，都被認為有凌駕李強之勢。這位表面上只是黨內第5號人物的大總管，看上去和2號人物李強無異，重要性甚至可能達到1.5號的程度。

也因此，習近平、李強、蔡奇，一個是中共總書記，一個是中國國務院總理，一個是中共中央書記處排名第1的書記兼中央辦公廳主任，這3人之間的關係，近來開始受到外界矚目，各種說法不一而足，甚至出現了這3人是「三人幫」的說法。

中共政治局除習近平外的6名常委中，李強、蔡奇、丁薛祥3人是從習近平任職地方時代即結識並追隨的官員。其中，丁薛祥直到習近平調任上海市委書記時期才被納入麾下，和習近平的緊密程度，便不如更早被納入麾下的李、蔡，畢竟二人在習近平擔任浙江省委書記時期，便同在一省任職。

習近平2012年11月初登總書記大位的第1個5年任期，權力並未穩固，但李強、蔡奇卻被他火速提拔，分任浙江省省長及常務副省長。此後，兩人進入不同的升官快車軌道，短短5年內，便先後成為北京、上海這兩大直轄市的「一把手」。又過了5年，李、蔡更被習近平一手拉拔，一同高升政治局常委。習對兩人的器重，可見一斑。

然而，既然是「器重」和「拉拔」，習近平和李強、蔡奇二人之間，就註定只能是「上對下」的關係，這和半個世紀前文革時期中共黨內的「四人幫」，截然不同。當時的「四人幫」，雖然以毛妻江青為首，但4個成員都得仰毛澤東的鼻息，真正的「幫主」，並不在幫內。

至於習近平、李強、蔡奇被冠上的「三人幫」之名，習近平是真正的幫主，李、蔡不過是辦事的隨從。與其說習、李、蔡是「三人幫」，不如說李、蔡是習近平的「二人幫」。這裡的「幫」，是「幫手」的幫，不是「幫派」的幫。

李、蔡這兩個「幫手」，一個執掌國務院，管政府；一個執掌中央書記處，管黨務；兩人如今便形同習近平的左膀右臂，成為習近平一手抓黨、一手抓政的「幫手」。但發號施令的，永遠只有習近平一人，因為大腦是習近平獨有的，李、蔡二人，永遠只能執行大腦的命令。

雖然，「以黨領政」一向是中共執政的鐵律，但文革過後，黨、政在一定程度上有不同的職能。然而，習近平上台11年來奉行「東西南北中、黨政軍民學，黨是領導一切的」的哲學下，黨中央從國務院取得了更多的決策權，決策的天平向黨傾斜得越來越厲害。

在這種情況下，幫著習近平管黨務的蔡奇，地位便水漲船高。加上他還兼管著中南海大內，習近平只要一出北京，蔡奇便成為習的「標準配備」，雖然總是站在身後，但也總是形影不離。況且，被男1號的光芒照久了，自己不發光，卻也能反射個幾分光。和李強的2號地位比起來，蔡奇的「1.5號」地位油然而生。

相形之下，幫著習近平管政務的李強，光芒自然黯淡下去。加上習近平和李強之間的「上對下」關係，李強既不會、更不敢和習近平搶光芒，只能認份地當好「國務辦公廳主任」的位置。

於是，30年來，一年只舉行一次、光芒唯一能蓋過習近平的「總理記者會」，今年起成為絕響；20多年來，也是一年只舉行一次的「中國發展高層論壇」總理會見與會CEO環節，今年更由男1號習近平取代。一上一下，外界便有了蔡奇權勢高於李強的印象。

無論李強、蔡奇有沒有光芒，兩人至今一直都奉行「言必稱習近平」的信條。而在習近平眼中，兩人的角色都只是幫忙辦事的「辦公廳主任」，可以幫忙習近平分憂愁，但不能幫忙分光芒、更不敢幫忙分權力。（編輯：唐佩君）1130324