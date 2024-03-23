荷蘭總理將會見習近平 擬討論ASML產品輸中議題

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（中央社台北23日電）路透社今天報導，荷蘭總理呂特26、27日將在北京與中國國家主席習近平討論，荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）能否繼續出售總價值數十億歐元的晶片設備及服務。

據路透社引述知情人士消息，呂特（Mark Rutte）將於26、27日前往中國，會見習近平和國務院總理李強，荷蘭貿易部長范李文（Geoffrey van Leeuwen）也將出席，與中國商務部長王文濤會面。

荷蘭政府在一份聲明中表示，呂特此次訪中目的主要是與中國討論雙邊和經濟關係及中東局勢，外界猜測可能還將討論艾司摩爾設備輸中議題。

習近平重視中國本土晶片製造產業，除了將其視為首要政策目標之一，更為此投入數十億美元的補貼。而艾司摩爾在全球光刻設備市場首屈一指，價值數百萬美元的工具對中國晶片產業至關重要。

艾司摩爾出售給中國的設備中，光是2023年價值就高達約60億歐元（約新台幣2082億元），為同年艾司摩爾的第2大市場，僅次於台灣，高於韓國。不過，艾司摩爾過去曾表示，今年起預計將無法從荷蘭政府得到，向中國客戶運輸其先進「深紫外光曝光機」（Deep Ultraviolet lithography, DUV）設備的許可證。

艾司摩爾拒絕針對此篇報導回應，但在本週回應路透社記者有關出口限制範圍內產品的相關問題時表示，目前已獲得出口許可證，可於今年底前為大多數中國客戶提供服務，之後則須申請年度更新許可證。預計今年將繼續在中國銷售，用於製造相對較舊晶元的產品線，這些產品線不在目前的限制範圍內。

但針對最先進的產品線工具，艾司摩爾則稱，截至去年11月1日，在中國某些特定先進邏輯製程的服務上，尚未獲得出口許可證。

路透社指出，艾司摩爾的設備為中美「晶片戰爭」的導火線，美國政府目前也在試圖削弱中國製造晶片的能力，並尋求荷蘭和日本政府的援助。

報導表示，艾司摩爾遲早得為已在中國且屬荷蘭或美國出口規定範圍內的設備申請許可證，若遭拒絕或撤銷，艾司摩爾設備恐在幾週內無法運行，對中國最大的晶片製造商，同時也是艾司摩爾的客戶中芯國際而言，將會帶來嚴重影響。（編輯：謝怡璇/邱國強）1130323