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莫斯科遭恐攻 中國：堅定支持俄羅斯維護國家安全

2024/3/23 17:58
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（中央社台北23日電）針對俄羅斯莫斯科音樂廳遭到恐怖攻擊造成重大傷亡，中國外交部今天以層級較高的不具名發言人名義表示，中方反對一切形式的恐怖主義，強烈譴責恐怖襲擊行為，堅定支持俄羅斯政府「維護國家安全穩定」的努力。

中國外交部官網下午公布這一表態，提到上述內容。依中國官方慣例，以不具名發言人名義作出的表態，層級高於具名發言人作出的表態。

這項表態指出，中方對俄羅斯莫斯科州發生嚴重恐怖襲擊事件造成重大人員傷亡深感震驚，對遇難者表示深切哀悼，對傷者和遇難者家屬表示誠摯慰問。

表態提到，中方反對一切形式的恐怖主義，強烈譴責恐怖襲擊行為，堅定支持俄羅斯政府「維護國家安全穩定」的努力。

在此之前，中國國家主席習近平針對這起恐怖攻擊事件，向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發送慰問電，謹代表中國政府和中國人民向遇難者表示深切哀悼，向傷者和遇難者家屬致以誠摯慰問。

習近平提到，中方反對一切形式的恐怖主義，強烈譴責恐怖襲擊行為，堅定支持俄羅斯政府「維護國家安全穩定」的努力。（編輯：邱國強/謝怡璇）1130323

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俄羅斯發生恐攻事件 習近平向蒲亭致慰問電
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