中國地方債務風險 李強：防範化解取得階段性成效

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（中央社台北22日電）中國持續發行特殊再融資債券，試圖避免地方政府債務爆雷。中國總理李強今天說，地方債務風險防範化解工作取得階段性成效。化債工作既是攻堅戰，更是持久戰，要持續深入化解地方債務風險。

據央視新聞聯播，中國國務院22日召開「防範化解地方債務風險」工作視訊會議，李強在會中作以上表示。

他說，按照中共總書記習近平重要指示和黨中央決策部署，國務院組織制定實施了一攬子化債方案。經過各方面共同努力，地方債務風險防範化解工作取得階段性成效，守住了不發生系統性風險的底線。

李強說，化債工作既是攻堅戰，更是持久戰。各地區各部門要提高政治站位，強化責任意識和系統觀念，持續深入化解地方政府債務風險，「下更大力氣化解融資平台債務風險，加大清理拖欠企業帳款力度，妥善化解存量債務風險，嚴防新增債務風險。」

他還要求「堅決阻斷違規舉債、變相舉債的路徑」。

據報導，中國財政部、中國人民銀行（央行）和天津市政府、內蒙古自治區政府、貴州省政府、江蘇省政府主要負責人在會上發言。其中，天津、貴州、內蒙古位居債台高築前列。

中國去年允許地方政府發行「特殊再融資債券」，透過「借新還舊」，延長債券贖回的期限，試圖避免地方債務爆雷。

據澎湃新聞，2023年10月6日以來，中國大陸已有29地披露了擬發行特殊再融資債券文件。據不完全統計，截至2024年3月11日，累計披露的特殊再融資債券總額為人民幣1兆4627億1274萬元（約新台幣6兆4650億元，下同）。

其中，貴州18日第六度發行特殊再融資債券，累計發行總額2803億9974萬元，居全國第一；其次，天津、雲南、湖南、內蒙古披露的擬發行特殊再融資債券總額突破1000億元，分別為1488.13億元、1256億元、1122億元、1067億元。

中國財政部長藍佛安6日在全國人大記者會表示，2023年，財政部在地方政府債務限額空間內安排一定規模的再融資政府債券，支持地方特別是高風險地區化解隱性債務和清理政府拖欠企業帳款等，緩解到期債務集中償還的壓力，降低利息支出負擔。

藍佛安又指，經過各方面的協調努力，地方債務風險得到整體的緩解，地方政府法定債務本息兌付有效保障，隱性債務規模逐步下降，目前地方政府債務風險總體可控。

根據中國今年預算報告，截至2023年，地方政府債務餘額約40.74兆元，包括一般債務餘額約15.87兆元、專項債務餘額約24.87兆元。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1130322