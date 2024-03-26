中國發展高層論壇取消總理座談會 官方未給解釋

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（中央社記者呂佳蓉北京26日電）根據紐約時報報導，今年的中國發展高層論壇取消了總理座談會，並且沒有做出任何解釋。

紐約時報報導指出，中國發展高層論壇始於2000年。在往年的論壇上，論壇的最後一天通常是總理與首席執行長們進行長時間的閉門討論，回答他們提出的各種問題。

報導指出，但是這種討論今年卻被取消了，並且沒有做出任何解釋，這導致一些首席執行長放棄25日的活動，在24日晚間搭乘私人飛機離開。

另外，過去論壇會在開幕式前一天，由中國企業領導人和部長們就經濟政策進行較為公開的討論，但今年也沒有舉行。

報導指出，中國高層領導人參與的公開活動越來越少，就算露面也越來越照本宣科。今年，中國兩會閉幕後慣例召開的總理記者會也被取消。

德國之聲報導指出，中國政府多次強調對外開放，但仍無法阻擋外企移出中國的趨勢。面對美中地緣政治緊張，美國對中施加的高科技出口管制等，對外企供應鏈造成風險。再加上，中國去年施行修訂版「反間諜法」，又突襲調查多間外國機構，刺激更多企業思考「去風險」。

不過，報導指出，在本屆中國發展高層論壇公開受訪的時候，多數外企高管都稱會持續在中國擴大投資。

今年的中國發展高層論壇在24日與25日舉行，由國務院總理李強在開幕式發表主題演講。

華爾街日報近日報導，中國國家主席習近平27日將於北京，與到訪出席中國發展高層論壇的美國商界領袖會晤。不過消息人士指，與會者名單仍在敲定中，會面也有可能在最後一刻取消。（編輯：唐佩君）1130326