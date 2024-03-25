中國商務部副部長：全面保障外資國民待遇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）中國正積極吸引外資以挽救低迷的經濟，中國商務部副部長郭婷婷昨天在「中國發展高層論壇」上表示，中國將全面保障外資企業國民待遇，讓更多外資企業有信心及放心在中國投資。

每年舉行一次的「中國發展高層論壇」24至25日在北京舉行。中國正值外資撤離，經濟低迷，此次論壇被視為中國重新挽回外資信心的重要場合。這次論壇有逾100名海外投資者及企業家出席，包括美國蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）。

路透社今天報導，郭婷婷24日出席論壇時表示，中國將進一步擴大高水準對外開放，及創造更多市場機遇。她並指出，中國將全面保障外資企業國民待遇，令更多外資有信心及放心在中國投資，又說中國將堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。

報導指出，郭婷婷沒有詳細說明國民待遇是什麼，根據世貿的原則，國民待遇是指給予外國公民與本國公民同樣的待遇。

報導指出，去年外資在中國投資減少8%，反映中國經濟復甦搖搖欲墜，以及中國與美國及其盟友在一連串議題上的緊張關係。

中國官員正加大力度吸引外資，中國國務院總理李強24日在同一論壇上向外資喊話，指中國將持續努力打造一流的營商環境，歡迎世界各國企業到中國投資。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130325