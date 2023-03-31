分析：中國喊開放又隨意拘捕 經商環境令人卻步

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日電）美國之音（VOA）31日報導，外企對中國市場日益望而卻步，因中國政府最近雖頻頻承諾堅定不移擴大開放，卻又拘捕美企和日企員工，更下令德勤會計事務所駐京辦事處暫停營運3個月還罰款。

為期3天的「中國發展高層論壇」日前落幕，這是中國政府於今年元月間宣布邊境重啟後，首次廣邀外企高層參與的線下實體會議，以化解企業主疑慮北京，具指標性意義。

國務院總理李強和副總理丁薛祥分別趁此向外商喊話說，中國開放的大門會越來越大，環境會越來越好，服務會越來越優，並說對外開放是中國基本國策，就像人類要吃飯、喝水、呼吸一樣。

不過全球政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）中國企業事務項目主任艾希頓（Anna Ashton）表示，北京拘捕美思明智集團（Mintz Group）和日本安斯泰來製藥（Astellas Pharma）員工令人困惑。

她說，這兩案都發生在中國發展論壇開幕前，但北京當局高調逮捕外國公司僱員的時間點很奇怪，雖然目前沒有充分證據可下定論，但不免令人擔憂，美企與日企員工被逮，是否捲入了地緣政治因素。

艾希頓表示，若是日後爆發更多的外國公司員工被逮而且越來越頻繁，勢必嚇壞企業主，中國當局若繼續隱瞞逮捕行動的原因，也可能產生寒蟬效應。

此外，中共領導人習近平3月13日確定連任國家主席後，在年度全國人大會議發表談話說：「安全是發展的基礎，穩定是強盛的前提。」

華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）經濟項目高級研究員迪皮波（Gerard DiPippo）分析，就北京當局而論，經濟發展固然重要，但相比國家安全和長遠戰略只能退居次席。

他說，習近平的說法更凸顯商業環境的展望被置於政治之下，以致無法對中國的經濟發展感到樂觀，可想見外國投資者尤其是來自美國的勢必抱持懷疑態度。

另據中國美國商會（AmCham China）3月1日發布2023年度「中國商務環境調查報告」顯示，僅45%的受訪美商把中國視為首要或前3的投資目的地，創該調查25年以來最大跌幅。

報導說，不再優先投資中國或只把中國視為眾多投資目的地之一的美商比例已攀升至新高達55%，多數美商雖不打算撤出中國市場，但對於去年的營收和獲利、中國的經濟、投資和經商環境，甚至美中關係都感到悲觀。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120331