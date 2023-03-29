中國「開發中國家」地位不公平 美企業是苦主

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美國聯邦眾議院27日無異議通過法案，指示國務卿致力消除中國在國際組織中的「開發中國家」地位，以撤銷中國在國際組織中取得優惠貸款和其他經濟好處的管道。（中央社製圖）

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國聯邦眾議院昨天無異議通過法案，指示國務卿致力消除中國在國際組織中的「開發中國家」地位，以撤銷中國在國際組織中取得優惠貸款和其他經濟好處的管道。

「福斯財經」（Fox Business）報導指出，「中華人民共和國不是開發中國家法案」（PRC Is Not A Developing Country Act）要求，華府在諸如世界貿易組織（WTO）等美國身為一員的條約或任何其他國際協定之中，依官方政策拒絕中國享有開發中國家的標籤或地位。

法案發起人、共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）指出，中國在開發中國家豪擲數兆美元從事基礎建設計畫，「作為其『一帶一路倡議』債務外交騙局的一環」，卻仍利用自身「開發中國家」地位，向國際組織申請開發援助和貸款。

她表示，中國提領了真正開發中國家所需貸款，作為其一帶一路計畫資金，「我們早就應該創造公平的競爭環境了」。

法案將要求國務院倡導國際組織將中國的地位從「開發中國家」變更為「中高收入國家、高收入國家或已開發國家」，以更適當地反映中國作為僅次於美國的世界第二大經濟體地位。

若法案成為法律，將大大削弱中國在國際組織中獲得的好處。

舉例來說，WTO給予開發中國家「特殊和差別待遇」，意在增加這些國家的貿易機會。福斯財經指出，中國目前的「開發中國家」地位，讓它能夠取得世界銀行（World Bank）國際金融公司（IFC）的發展貸款，而其中一部分貸款已經流入了讓中國共產黨得以侵犯人權的多個實體。

目前還不清楚「中華人民共和國不是開發中國家法案」是否會獲聯邦參議院審議。聯邦參議院共和黨籍議員羅姆尼（Mitt Romney）以及民主黨籍議員范霍倫（Chris Van Hollen）之前在參院提出過類似法案，稱作「終結中國開發中國家地位法案」（Ending China’s Developing Nation Status Act）。

然而，聯邦參眾兩院以及民主共和兩黨均支持美國在此議題採取行動，反映出國會兩黨逐漸取得廣泛共識，亦即美國有必要對中國採取比過去幾十年還要強硬的立場。

美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）2016年就曾以「誰殺了無線電屋」（Who Killed RadioShack?）為題，說明中國繼續享有「開發中國家」地位的問題。

無線電屋公司是美國擁有近百年歷史的電子零售商，以平易近人價格出售諸如相機配件、耳機插頭、手機電源線等各式商品與零件。2015年破產時震驚各界，媒體紛紛揣測無線電屋垮臺原因，而哈德遜研究所認為，真正的線上「行凶者」可能是中國，只不過當時許多人認為持凶器的是美國郵政。

哈德遜研究所指出，與其健全競爭，中國電商享有特殊優惠，而這背後與美國郵政管理局（USPS）有關，更與監督國營郵政所有國際運輸的聯合國機構「萬國郵政聯盟」（Universal Postal Union, UPU）有關。

UPU制定各國間的國際郵政費率，例如一個國家在境內投遞包裹要收取的費用。而價格高低是基於一個國家的經濟發展狀況。比如，第3類國家加彭向挪威運送包裹的郵資，所獲減免會高出第1類國家挪威運送包裹至加彭，或運送至另一個第1類國家美國。然而，不合邏輯的是，世界第二大經濟體中國也屬第3類國家。

這意味著，住在中國的人寄發包裹橫跨太平洋來到美國，交由USPS投遞至美國48州的任何一州，費用往往會比住在美國的人在美國境內投遞包裹的費用還要便宜。

這對無線電屋公司造成什麼影響？哈德遜研究所拿一個測量電壓電流和電阻的電子裝置「電子萬用表」打比方，說這個裝置無線電屋一個賣24.99美元，中國電商Deal Extreme賣15.82美元；無線電屋必須加上5.95美元的運費，Deal Extreme則受惠於UPU終端費（terminal dues）低廉可免收運費；這導致一樣的商品，從美國境內網購的總價來到30.94美元，比中國越洋運輸的15.82美元要多出一倍多。

當然，電子萬用表的實例或許可以歸咎於中國製造成本比美國低廉。但若以隨身碟來說，無線電屋一顆賣11.99美元，比中國大龍網DinoDirect幾乎一模一樣的商品便宜了1美元。然而，大龍網依舊因為免運費可以總價12.99美元賣出商品，無線電屋的在加了運費就來到17.94美元。

無線電屋並非所有訂單都須支付運費，買超過30美元或超過2公斤的訂單享有免運費優惠。但無線電屋業務以單次訂2公斤或以下商品的客戶為大宗。而這些人如果可以從網站上找到更低廉的商品，又怎麼會繼續光顧無線電屋？哈德遜研究所指出，UPU錯綜複雜的規範，即使廉價網站不是全部都源自於中國，也有許多是中國網站。

是UPU扼殺了無線電屋嗎？哈德遜研究所認為，間接證據顯示，允許中國在美國境內幾乎免運費的投遞包裹，給了中國電商客戶不公平的優勢，而這樣的優勢不僅僅限於無線電屋，而是廣及美國整個線上零售業。即使是規模龐大的亞馬遜（Amazon）也曾發聲反對這樣的不當行為。而規模更小、靠線上拍賣網站電子海灣（eBay）維生的商家，所受風險就更為險峻。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1120329