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中國非開發中國家不得享優惠待遇 美眾院全票通過[影]

2023/3/28 21:59（3/28 22:18 更新）
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美國國會聯邦眾議院今天以415票對零票無異議通過法案，要求國務卿致力消除中國在國際組織中的「開發中國家」標籤。圖為美國國會大廈外觀。（中央社檔案照片）
美國國會聯邦眾議院今天以415票對零票無異議通過法案，要求國務卿致力消除中國在國際組織中的「開發中國家」標籤。圖為美國國會大廈外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國國會聯邦眾議院今天以415票對零票無異議通過法案，要求國務卿致力消除中國在國際組織中的「開發中國家」標籤。

「國會山莊報」（The Hill）報導，這項名為「中華人民共和國不是開發中國家法」（PRC Is Not A Developing Country Act）的法案將指示國務卿「尋求」向美國和中國參與的國際組織，將中國的地位從開發中國家重新歸類為中高收入國家、高收入國家或已開發國家，並提出付諸實行的機制。

此外，法案也要求國務卿致力「確保中華人民共和國不會因具有開發中國家的地位，而在該組織內獲得特殊待遇或援助」。

法案發起人、共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）今天表示：「中華人民共和國是全球第2大經濟體，占全球經濟的18.6%。」

「他們的經濟規模僅次於美國。美國被視為已開發國家，中國也應當如此。」

她還說：「然而，中國仍被歸類為開發中國家，並利用此地位來玩弄制度，傷害真正有需要幫助的國家。」

儘管中國是全球第2大經濟體，僅次於美國，但被包括聯合國在內的一些國際組織視為開發中國家。

民主黨籍眾議員魏德（Susan Wild）表示，這項編號H.R. 1107的法案是重要兩黨議案，她公開點名中國在國際組織和條約中沒有盡到本分，呼籲中國應該做更多。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1120328

#中國
#美國
#金映玉
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